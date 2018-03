Wiener Christkindlmärkte: Lieber schlau parken als blau heimfahren

WIPARK bietet Besuchern der Wiener Christkindlmärkte vergünstigte Parkplätze

Wien (OTS) - In der Weihnachtszeit locken in der Hauptstadt wieder die Christkindlmärkte. Advent heißt aber auch Planquadrate und verstärkte Alkoholkontrollen. Anstatt den Führerschein abzugeben ist es wesentlich klüger und günstiger, das Auto stehen zu lassen.

Der Garagenbetreiber WIPARK bietet in der heurigen Adventszeit eine kostengünstige Lösung für die Autofahrer: In fünf Garagen - mit direkter Nähe zu den schönsten Christkindlmärkten Wiens - gelten bis 31. Dezember 2013 spezielle Tarife. Bereits um fünf Euro besteht die Möglichkeit, das Auto drei Stunden lang zu parken.

Um 6,90 Euro das Auto die ganze Nacht lang parken

Reichen die drei Stunden für den Besuch des Christkindlmarktes nicht aus, dann ist das auch kein Problem: Das Auto bleibt einfach in der Garage und der Tarif bis zum nächsten Morgen beläuft sich auf 6,90 Euro. Und so einfach geht es: Bei den Christkindlmärkten Ausschau halten, an welchen Ständen WIPARK-Flyer aufliegen und nach einer Rabattkarte fragen. Die Karte wird beim Verlassen der Garage am Kassenautomat nachgesteckt und der Tarif entsprechend reduziert.

In diesen WIPARK-Garagen besteht bis 31. Dezember 2013 die Möglichkeit, vergünstigt zu parken:

- Garage Freyung (für die Märkte auf der Freyung und am Hof):

Herrengasse, 1. Bezirk

- Garage Technische Universität (für den Markt am Karlsplatz):

Operngasse 13, 4. Bezirk

- Parkhaus Windmühlgasse (für die Märkte am Spittelberg und in der Mariahilferstraße): Windmühlgasse 22 - 24, 6. Bezirk

- Parkhaus Stiftgasse (für die Märkte am Spittelberg und in der Mariahilferstraße): Stiftgasse 5 - 9, 7. Bezirk

- Votivpark-Garage (für die Märkte am Rathausplatz und im Alten AKH): Universitätsstraße, 9. Bezirk

Die WIPARK GmbH besitzt und betreibt in Wien 60 Garagen mit knapp 17.000 Stellplätzen. Das sind rund 30 Prozent der gewerblichen Stellplätze in Wien. Das Unternehmen gehört zur Wiener Stadtwerke Holding AG, Österreichs größtem kommunalen Infrastrukturdienstleister.

