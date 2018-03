ARGE Kultur 10: Klassik-Konzert "Die Kropfitsch's"

Wien (OTS) - Zur Freude aller Liebhaber der klassischen Musik spielt die Favoritner Künstler-Familie Kropfitsch am Sonntag, 1. Dezember, im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) ausgesuchte Werke großer Tondichter wie Beethoven und Chopin. Die Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" hat für den anspruchsvollen Klassik-Nachmittag den legeren Titel "Die Kropfitsch's" gewählt. Johannes Kropfitsch ist international bekannt als Klavier-Solist und als Mitglied des "Jess-Trio-Wien". Der renommierte Pianist interpretiert am Sonntag mit seinen Kindern Theresa (Klavier), David (Violine), Sophie (Cello) und Jakob (Flügel) auch selbst verfasste Werke. Ab 16.00 Uhr sind die instrumentalen Wohlklänge zu hören. Die ARGE "Kultur 10" ist der Organisator des festlichen Konzertes. Jeder Besucher entrichtet einen "Musikbeitrag" in der Höhe von 10 Euro. Für Auskünfte und Reservierungen ist die ehrenamtlich tätige "Kultur 10"-Mannschaft unter den Rufnummern 0660/464 66 14 und 0699/814 49 056 zu erreichen. Zuschriften an das ARGE-Team per E-Mail: waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen: o Johannes Kropfitsch (Jess-Trio-Wien): www.jess-trio-wien.at o Veranstaltungen im "Waldmüller-Zentrum" (Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"): www.wien-favoriten.at

