Donaustadt: "Kulturfleckerl"-Advent-Markt mit Musik

"Allround Singers" (30.11.) und Euro-Latino-Chor (1.12.)

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder lädt der Verein "Kulturfleckerl Eßling" in der Vorweihnachtszeit zu einem "Advent-Markt" mit Musik ein. Bis Sonntag, 22. Dezember, werden im gut geheizten "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96) vielerlei weihnachtliche Schmankerln, von Handarbeiten, Kunstwerken und Christbaumschmuck bis zu Gaumenfreuden, angeboten. Die Preise für all diese Dinge sind günstig. Jeweils am Samstag sowie am Sonntag ist der Markt zwischen 15.00 und 20.00 Uhr offen. Der Zutritt ist gratis. Am Samstag, 30. November, stimmt der Chor "Allround Singers" die Markt-Besucher mit bewegenden Gesängen auf das Christfest ein. Musikalischer Leiter des Ensembles ist Konstantin Ilievsky aus Bulgarien. Das Konzert startet um 18.00 Uhr. "Weihnachtslieder, Melodien und Rhythmen aus nahezu allen Ländern des lateinamerikanischen Kontinents" ist der Titel des Musik-Nachmittags am Sonntag, 1. Dezember, im Stadl in Eßling. In der Formation "Coro Euro-Latinoamericano" wirken Vokalisten aus dem In-und Ausland mit. Geleitet wird der gemischte Chor von Pablo Boggiano. Die multikulturelle Gesangstruppe betritt um 17.00 Uhr die Bühne. Beide Konzerte sind kostenlos. Spenden nimmt das ehrenamtlich arbeitende Vereinsteam (Obfrau: Angela Hannappi) gerne entgegen. Nähere Auskünfte über den Markt und das Musik-Programm erhalten Interessierte unter der Rufnummer 0699/180 646 40 bzw. per E-Mail:

kultur@kulturfleckerl.at.

o Allgemeine Informationen: Verein "Kulturfleckerl Eßling": www.kulturfleckerl.at

