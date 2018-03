Floridsdorf: Advent-Abend mit "Singing Dream Team"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") findet am Samstag, 30. November, ein stimmungsvoller Advent-Abend statt. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Das Ensemble "Singing Dream Team" unterhält das Publikum mit einem vorweihnachtlichen Liederreigen. Neben anrührenden traditionellen Weisen im Zeichen des Christfestes werden Musical-Melodien und Werke der Klassik dargeboten. Die Sänger Regine Pawelka-Oskera, Margit Pregler und Michael Ball konzertierten schon oft im Festsaal des Museums und erhielten immer großen Beifall. Als einfühlsamer Begleiter am Klavier wirkt Roman Teodorowicz bei dem kurzweiligen Advent-Abend mit. Besinnliche und erheiternde Rezitationen des Vortragskünstlers Thomas Macek ergänzen das bunte Programm. Der Eintritt kostet 12 Euro. Informationen über vielfältige Kultur-Termine im "Mautner Schlössl" erteilen die Bezirkshistoriker unter den Rufnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (mit Anrufbeantworter). E-Mails an das ehrenamtliche Museumsteam:

bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen: o Ensemble "Singing Dream Team": www.singingdreamteam.com o Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at