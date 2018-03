Fünf vor zwölf ist es zu spät!

Die richtige Silvestervorbereitung beginnt bereits am Stichtag 10. Dezember!

Sie haben recht: Knaller, Raketen und Co erschrecken unsere Tiere nicht erst fünf vor zwölf in der Silvesternacht. Egal ob in der Stadt oder am Land - immer mehr und immer lauter wird Silvester um uns gefeiert. Feuerwerkskörper verängstigen sie extrem. Manche Tiere reagieren auch noch in Zukunft mit massivem Stress.

Ein Allheilmittel gegen die Silvesterangst existiert nicht. Und doch gibt es abhängig vom Schweregrad der Angstzustände Möglichkeiten, den Stress für Ihr Tier in Grenzen zu halten.

Egal, welche Maßnahmen man setzt, wichtig ist, rechtzeitig damit zu beginnen!

Meine TIERplus-CHECKLISTE zur Silvestervorbereitung:

Beginn mit 10. Dezember

Beginn der Futterumstellung, denn nur rechtzeitig begonnen, erzielen Sie auch die erwünschte Wirkung: sehr gute Erfahrungen machte TIERplus mit dem speziellen Stress-regulierenden Futtermittel "Royal Canin CALM" bzw. mit dem auf ähnlicher Wirkungsweise basierenden Ergänzungsfuttermittel "ADAPTIL Jetzt entspannt TABLETTEN".

Benutzen Sie beruhigende Pheromon-Stecker und -Sprays, wie z.B. Feliway für Katzen und Adaptil für Hunde

Einsatz von "Notfalltabs", Bachblüten, Präparate auf pflanzlicher Basis mit Baldrian und Johanniskraut und homöopathische Mittel können Sie bereits im Vorfeld mit Ihrem TIERplus Tierarzt besprechen und individuell anpassen.

Bei Tieren mit massiven Angstzuständen helfen meist nur angstlösende Medikamente. Wir empfehlen den Einsatz von "Clomicalm". Auch hier gilt, dass die Verabreichung dieser Medikamente bereits 3 Wochen vor Silvester begonnen werden muss um eine volle Wirksamkeit zu erzielen. Vorsicht: keine Beruhigungsmedikamente ohne tierärztliche Aufsicht und Voruntersuchung!

Achten Sie auf Ihr Verhalten! Übertriebenes Zureden und Streicheln kann genau das Gegenteil bewirken und der Hund fühlt sich in seiner Angst noch bestärkt. Auch wenn es schwer fällt: Ruhe bewahren und vermitteln, dass es keinen wirklichen Grund zur Angst gibt. Ihre Stimmung beeinflusst die Ihres Tieres enorm!

