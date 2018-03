AK-Wertschöpfungsbarometer - Trend 2012: Gewinnauszahlungen pro Beschäftigtem an Eigentümer/-innen erreichen Rekordwert

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer Oberösterreich erhebt seit 2002, wie sich die Produktivität der Beschäftigten in den österreichischen mittleren und großen Kapitalgesellschaften im Vergleich zum Personalaufwand entwickelt. Der Wert für das Jahr 2012 spiegelt deutlich die schwache Konjunktur wieder. Umso überraschender sind weitere Ergebnisse, die sich aus diesen Berechnungen ableiten.

In einer Pressekonferenz am Freitag, 6. Dezember 2013, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock, mit dem Titel AK-Wertschöpfungsbarometer - Trend 2012:

Gewinnauszahlungen pro Beschäftigtem an Eigentümer/-innen erreichen Rekordwert möchten wir Ihnen die wichtigsten Ergebnisse der Studie für das Jahr 2012 und die AK-Schlussfolgerungen daraus präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen dabei AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag. Reinhard Brachinger vom Kompetenzzentrum Betriebliche Interessenvertretung der AK zur Verfügung. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Datum: 6.12.2013, um 10:00 Uhr



