"Tradition Well Served" feiert Weltpremiere in Hong Kong / Film über die Erfolgsgeschichte der The Peninsula Hotels

Hongkong (ots) - Als Hommage an die einzigartige Geschichte der renommierten The Peninsula Hotels präsentiert die Muttergesellschaft The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HSH), am 28. November 2013 die Uraufführung des Feature-Films Tradition Well Served. Die Premiere des Films findet im Flaggschiff der Gruppe, The Peninsula Hong Kong statt, das am 11. Dezember 2013 sein 85-jähriges Jubiläum feiert.

Die 45-minütige Dokumentation wirft zunächst einen Blick zurück auf die Historie der Kadoorie-Familie. In den 1880er Jahren ließen sich die beiden Brüder jüdisch-irakischer Herkunft, Ellis und Elly Kadoorie, in Schanghai und Hongkong nieder und gründeten 1866 die HSH, heute das älteste Unternehmen Hongkongs: Es war die Geburtsstunde der unverwechselbaren The Peninsula Hotels und der Start einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

Der Originalfilm von Elaine Marden wurde ursprünglich konzipiert, um die Entstehung des Peninsula Hong Kong festzuhalten und anlässlich der Eröffnung des Peninsula Towers im Jahr 1994 erstmals aufgeführt. Mit einem Schnellvorlauf bis ins Jahr 2013 wird die Fortsetzung nun neue, faszinierende Facetten aus der Vergangenheit und aktuelle, noch nie gezeigte Momentaufnahmen aller Peninsula Hotels enthüllen, bereichert durch HSH Chairman Sir Michael Kadoories persönliche Zukunftsvision. Tradition Well Served präsentiert zudem historische Aufnahmen, spannende Interviews und erzählt die einzigartige Geschichte und Tradition der The Peninsula Hotels auf eindrucksvolle Art und Weise.

Der Film Tradition Well Served läuft in allen neun Peninsula Hotels und wird zudem von einer Ausstellung begleitet. Dort können Besucher unveröffentlichtes Fotomaterial und historische Erinnerungsstücke bestaunen

Unter http://on.fb.me/1iijnju erhalten Sie einen spannenden Einblick

