Security KAG: Auszeichnungen bei FERI Euro Rating Awards 2014

Bester Fonds Corporate Bonds Investment Grade, Top 5 Asset Manager "Spezialanbieter"

Wien (OTS) - Der Asset Manager der Grazer Wechselseitigen Versicherung, die Security KAG, glänzt bei FERI EuroRating Awards 2014, bei welchen über 8.000 Fonds bewertet wurden. Der Apollo Euro Corporate Bond Fund ging als Sieger in der Kategorie Unternehmensanleihen Investment Grade in Österreich und Deutschland hervor. Die KAG wurde zudem unter die Top 5 bei den besten Asset Managern in der Klasse "Spezialanbieter" unter 240 Häusern nominiert. Nach "Morningstar" und "Lipper" hat nun auch FERI den steirischen Veranlagungsspezialisten im absoluten Spitzenfeld Österreichs und Deutschlands gereiht.

Die 8000 Fonds werden zuerst nach Risiko-Ertrags-Aspekten quantitativ beurteilt. Ein sehr intensiver Bewertungsprozess trennt hier die Spreu vom Weizen. Nur 5 Fonds in jeder Kategorie gelangen zu Phase zwei, einer qualitativen Analyse der Produkte durch FERI. Nach diesem Prozedere war in der Klasse "Corporate- Investment Grade" der Apollo Euro Corporate Bond Fund als Sieger ermittelt.

Bei der Gesamtbewertung der Asset Manager wurde die Security KAG zu dem unter 240 Häusern unter die besten fünf Asset Manager "Spezialanbieter" nominiert.

"Als Vorstandsmitglied bin ich stolz, das Fonds Management der Security KAG soweit mit entwickelt zu haben, dass wir bei allen renommierten Awards in Deutschland und Österreich an der Spitze zu finden sind, so Martin Mikulik, anlässlich der Preisübergabe. Professionelles Arbeitsumfeld, Finanzmathematisches Handwerk und ein kompetentes Team sind für Vorstand DDr. Peter Ladreiter die Parameter aus denen sich der Erfolg ableiten lässt, den die Security nun seit Jahren konstant verbuchen kann.

Als Koordinator zwischen KAG und Versicherung im Konzern der Grazer Wechselseitigen, freut sich Vorstand, Mag. Dieter Rom, mit dieser Auszeichnung einmal mehr die Kompetenz der Security KAG im Konzern der GRAWE bewiesen zu haben.

Die FERI EuroRating Services AG hat am 26.11.2013 in Bad Homburg die FERI EuroRating Awards 2014 verliehen. Bereits im siebten Jahr in Folge wurden die besten Investmentfonds und Fondsgesellschaften Deutschlands, Österreichs und der Schweiz ausgezeichnet. "Die FERI EuroRating Awards haben sich in den vergangenen Jahren als eine der wichtigsten Preisverleihungen in den deutsch-sprachigen Ländern etabliert. Mit den Awards zeichnet FERI die Besten ihres Fachs aus", so Dr. Tobias Schmidt, Vorstandssprecher der FERI EuroRatings Services AG.

