Das Parlament gratuliert

Runde Geburtstage aktiver und ehemaliger Abgeordneter im Dezember

Wien (PK) - Prominente JubilarInnen und ein Überblick:

Marilies Flemming 80

Die ehemalige Bundesministerin und langjährige Parlamentarierin Marilies Flemming feiert am 16. Dezember ihren 80. Geburtstag. Geboren 1933 in Wiener Neustadt, besuchte sie Gymnasien in Salzburg und Wien, ehe sie 1952 ein Studium der Rechte an der Universität Wien aufnahm. Dieses schloss sie 1959 mit dem Doktortitel ab. Nach Studienaufenthalten in Frankreich und England trat sie als Juristin in die Arbeitswelt ein und wurde in der Folge Geschäftsführerin einer Filmfirma.

Bereits 1973 begann Flemming ihre politische Karriere im Wiener Landtag, wo sie sich vor allem mit Frauenfragen befasste, war sie doch auch Bundesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung und Präsidentin der Europäischen Frauen-Union.

Nach der Bildung der Großen Koalition im Januar 1987 wurde Flemming Mitglied der Bundesregierung, wo sie das Ressort für Umwelt, Jugend und Familie übernahm. Dieses Amt übte sie bis März 1991 aus, ehe sie sich aus der Politik schrittweise zurückzuziehen schien. Doch die ÖVP bewegte Flemming dazu, bei den ersten Wahlen zum Europäischen Parlament in Österreich im November 1996 anzutreten. Sie gehörte dann dem Europäischen Parlament als Abgeordnete bis Sommer 2004 an und engagierte sich vor allem in Umwelt- und Frauenfragen.

Mares Rossmann 60

Einen runden Geburtstag feiert am 29. Dezember auch die Staatssekretärin a.D. und ehemalige Abgeordnete Mares Rossmann. Geboren 1953 in Villach, maturierte sie in der Höheren Lehranstalt für Fremdenverkehrsberufe Schloß Kleßheim. 1980 schloss Mares das Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Graz ab, ehe sie in der Gastronomie selbständig wurde.

Auch ihre politische Laufbahn begann in der steirischen Landeshauptstadt 1993 als Gemeinderätin, ab 1998 war sie dort Stadträtin. 1994 trat sie für die Freiheitlichen in den Nationalrat ein. Von 2000 bis 2003 bekleidete sie das Amt der Staatssekretärin für Tourismus im Wirtschaftsministerium und kehrte später wieder als Abgeordnete in das Parlament zurück. 2006 wechselte sie zum BZÖ und schied nach einem halben Jahr aus dem Nationalrat aus, um sich der Kärntner Landespolitik zu widmen.

Alle runden Geburtstage im Dezember:

Marilies Flemming, Mitglied des Europaparlaments und Bundesministerin a.D. sowie ehemalige Abgeordnete (V) - 80. Geburtstag am 16. Dezember,

Willi Sauer, ehemaliger Abgeordneter (V) - 75. Geburtstag am 17. Dezember,

Erich Moser, ehemaliger Bundesrat (S) - 65. Geburtstag am 23. Dezember,

Christine Fröhlich, ehemalige Bundesrätin (V) - 65. Geburtstag am 24. Dezember,

Peter Harring, ehemaliger Bundesrat (F) - 75. Geburtstag am 27. Dezember,

Johann Georg Schelling, ehemaliger Abgeordneter (V) - 60. Geburtstag am 27. Dezember,

Mares Rossmann, Staatssekretärin a.D. sowie ehemalige Abgeordnete (F-BZÖ) - 60. Geburtstag am 29. Dezember,

Irene Szep, ehemalige Abgeordnete (S) - 60. Geburtstag am 31. Dezember. (Schluss) red

