Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, Dr. Clemens Jabloner, zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, Dr. Clemens Jabloner, zum 65. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen jahrzehntelanges verantwortungsvolles Wirken im Dienste der österreichischen Justiz würdigt. "Als Präsident des Verwaltungsgerichtshofes haben Sie die Entwicklung der Judikatur maßgeblich beeinflusst und der Republik Österreich mit großem Verantwortungsbewusstsein, mit Hingabe und enormem Fleiß gedient", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at