ORF Ö1-Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Donnerstag, 28.Nov 2013 12:00.00

Wetter - Andreas Tiesner

Was fehlt an Steuereinnahmen ? - Klaus Webhofer U-Ausschuss kein Minderheitenrecht ? - Peter Daser EU-Ukraine-Gipfeltreffen in Vilnius - MG Raimund Löw - Wolfgang Wittmann

JP-Trailer: Armenien: 25 Jahre nach dem großen Beben -

Elisa Vass

Iran: US-Experte über Aufgaben der Kontrollore -

Katharina Wagner

Ägypten: Verurteilung Demonstranten - Susanne Newrkla

Belgien: Debatte um Sterbehilfe bei todkranken Kindern -

Ernst Kernmayer

Kinder als Opfer von Menschenhandel und Prostitution -

Bernt Koschuh

RH-Berichte: Kinderbetreuung für unter 6-jährige -

Kappacher/ Arthofer

Wie geht's weiter mit Hypo ? - Ellen Lemberger Arbeitsstätten-Zählung - Birgit Pointner

Brustkrebs-Screening - Gudrun Stindl

Festnahmen Wettbetrug - Bernt Koschuh

Film "Der Fremde am See" - Christian Fillitz

Wetter - Andreas Tiesner

Nachrichten - Tanja Geleckyj

Englische Nachrichten - Julia Barnes

Französische Nachrichten- Elisabeth Kerrvarec

Moderation: Wolfgang Wittmann

Regie: Agathe Zupan

