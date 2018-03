DINOSAURIER 3D - IM REICH DER GIGANTEN / Otto Waalkes spricht Alex / Ab 19. Dezember im Kino

Sollen sich die ganzen Dinosaurier doch gegenseitig jagen und auffressen! Da steht, äh, schwebt, Alex doch drüber... Der kuriose Vogel ist der Erzähler des Animationshighlights DINOSAURIER 3D - IM REICH DER GIGANTEN und seine Stimme hat garantiert jeder schon einmal gehört: Komiker-Legende Otto Waalkes spricht die Rolle des vorlauten und abenteuerlustigen Urzeitvogels Alex, der sich ausgerechnet mit dem schmächtigen, kleinen Jung-Dino Patchi anfreundet.

Der berühmteste Ostfriese der Welt ist nach wie vor Kult: Mit seinen Bühnenshows füllt Otto die größten Hallen, und auch im Kino reiht er mit Filmen wie ICE AGE, 7 ZWERGE und OTTO'S ELEVEN Erfolg an Erfolg, ob nun als Regisseur, Schauspieler oder Synchronsprecher. Nun führt er in der Rolle des frechen Vogels Alex die Zuschauer durch eine Geschichte aus prähistorischer Zeit, wie man sie realitätsnaher im Kino noch nie erlebten konnte.

Kurzinhalt

Der kleine Pachyrhinosaurus Patchi hat es im Leben nicht leicht: Als kleinster Nachwuchs-Dino, der als letzter aus dem Ei schlüpft, gilt er in seiner Herde von Anfang an als Außenseiter. Den Ton geben die großen, starken Dinos wie Patchis großer Bruder Scowler an, der zum neuen Anführer der Herde werden will. Doch auch Patchi lernt dazu -seine Neugier, sein freundliches Wesen und sein unerschütterlicher Optimismus helfen ihm dabei. Patchi findet Freunde wie den urkomischen Urzeitvogel Alex, er findet mit dem Dino-Weibchen Juniper seine große Liebe - und er findet heraus, dass ausgerechnet er dazu bestimmt ist, zum Helden zu werden und das Überleben seiner Herde ein für alle Mal zu sichern...

DINOSAURIER 3D - IM REICH DER GIGANTEN knüpft an den Welterfolg der bahnbrechenden BBC-Produktion "Walking With Dinosaurs" an - und fügt der Dokumentationsserie eine neue Dimension hinzu: In grandiosen 3D-Bildern wird der Ausflug in die Vergangenheit der Erde zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Regie führten Animations-Spezialist Barry Cook (HORTON HÖRT EIN HU) und der renommierte Naturfilmer Neil Nightingale nach einem Drehbuch von John Collee.

