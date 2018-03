LH-Stv. Renner zum Konsumentenschutz in Niederösterreich

Ab sofort auch Mietrechtsberatung und Wohnrechtsberatung

St. Pölten (OTS/NLK) - "Die Arbeiterkammer Niederösterreich baut in Kooperation mit dem Land Niederösterreich ihre Leistungen aus und bietet ab sofort auch eine flächendeckende Mietrechtsberatung und Wohnrechtsberatung für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Karin Renner, als sie heute, Donnerstag, in St. Pölten gemeinsam mit AKNÖ-Präsident Markus Wieser über den Konsumentenschutz in Niederösterreich informierte. Unter der Hotline 05 7171-1616 werden von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr Wohn- und Mietrechtsberatungen angeboten.

"In Niederösterreich leben knapp 25 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in Mietwohnungen", führte Renner weiter aus. "Gerade für diese niederösterreichischen Haushalte ist die Höhe der Mieten essentiell für ihre finanzielle Situation und ihre Wohnsicherheit. Dabei steigen seit Jahren die Mieten stärker als die Inflation. Diese Entwicklung zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass alle Mieterinnen und Mieter über ihre Rechte informiert werden", so die Landeshauptmann-Stellvertreterin.

AKNÖ-Präsident Markus Wieser meinte in seinem Statement, wohnen sei ein Grundbedürfnis für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, deshalb bedürfe es Regeln, die immer wieder entsprechend nachgebessert werden, so Wieser. Die weiteren Angebote und Beratungsleistungen der Arbeiterkammer würden unter anderem Themen wie Handy und Internet, Werbefahrten und Gewinnspiele, Datenschutz, Finanzdienstleistungen bis hin zu Energie und Versicherungen umfassen.

Nähere Informationen: Mag. Andreas Fiala, Telefon 02742/9005-12501, e-mail andreas.fiala @ noel.gv.at.

