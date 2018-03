APA-Science Dossier: Im Gebäude der Zukunft

Neues Dossier zum Thema "Im Gebäude der Zukunft" online auf science.apa.at

Wien (OTS) - Wie Gebäude der Zukunft prototypisch aussehen könnten, wird sich in den kommenden Jahren etwa in der Seestadt Aspern in Wien zeigen.

Dass Österreich in diesem Bereich über das entsprechende Know-how verfügt, wurde nicht erst im Rahmen des diesjährigen "Solar Decathlon"-Wettbewerbs in den USA klar, bei dem das heimische Projekt "LISI" den Sieg einfahren konnte. Welche Pilotprojekte den Weg in die Zukunft weisen und welche Technologien dabei zum Einsatz kommen, ist Gegenstand eines neuen Dossiers auf APA-Science.

Wie sich dabei der starke Fokus auf Automatisierung und Energieeffizienz auf die Lebenswelt seiner Bewohnerinnen und Bewohner auswirkt und ob deren Bedürfnisse stark genug berücksichtigt werden, ist eine der Kernfragen. Darüber hinaus wird in Experteninterviews und Gastkommentaren der Frage nachgegangen, was sich hinter Begriffen wie Niedrig-, Plus- oder Nullenergiehaus verbirgt und welche Rolle die wachsende Vernetzung von Systemen im und um das "Smart Home" spielen.

Das Dossier auf APA-Science: http://science.apa.at/dossier/Gebaeude

APA-Science - ein Netzwerk der APA

Bildung, Forschung, Technologie und Innovation - APA-Science ist das österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen. Initiiert von der APA - Austria Presse Agentur bietet die Plattform science.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- und Bildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern der österreichischen Wissenschaftslandschaft.

APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern die österreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen und damit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zu wecken.

Die Partner von APA-Science sind u.a.:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur www.bmukk.gv.at

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie www.bmvit.gv.at

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung www.bmwf.gv.at

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend www.bmwfj.gv.at

Austrian Institute of Technology www.ait.ac.at

Rat für Forschung und Technologieentwicklung www.rat-fte.at

Siemens Österreich www.siemens.at

TÜV Austria www.tuev.at

Wiener Stadtwerke www.wienerstadtwerke.at

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Barbara Rauchwarter

Unternehmenssprecherin,

Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel.: +43/1/360 60-5700

barbara.rauchwarter @ apa.at

www.apa.at