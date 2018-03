LoCo Connect 2014: Experten diskutieren über Local Commerce

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Wie kann der Laden um die Ecke gegen den mächtigen Internethandel punkten? Antworten bietet "Local Commerce". Denn immer mehr Handelsunternehmen setzen auf Dienste wie Location Based Services (LBS) und elektronische Medien, um dem Shopping via Mausklick die Stirn zu bieten. Ende Januar treffen sich Local Commerce-Experten erstmalig zu einem internationalen Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Die LoCo Connect 2014, Europas erste Fachkonferenz zum Thema Local Commerce, findet am 28. Januar in Amsterdam statt.

Von der Echtzeit-Werbung auf dem Handy über digitale Portemonnaies, von Investitionsmöglichkeiten in Local Commerce bis zu Zukunftstrends für Händler: Zahlreiche Spezialisten und Unternehmen teilen auf der LoCo Connect ihr Wissen und laden zum Gespräch. Des Weiteren gibt es viele Möglichkeiten zum Networking und Kennenlernen konkreter LBS-Anwendungen. Auf der Veranstaltung treten mehr als 70 Sprecher auf - von weltweit führenden Local Commerce-Unternehmen über innovative Startups bis hin zu bekannten Tech-Bloggern. Zu den Referenten gehören unter anderem Kerstin Trikalitis, CEO von OutThere Media, Anupam Rastogi, Principal von Nokia Growth Partners, Christian Geissendoerfer, CEO von YOOSE, Kevin McGovern, COO von Blismedia, Tom Valetine, Managing Director von Secret Escapes, Konstantin Wolff, CMO von Payleven und Itir Erel von Turkcell.

Die Analysten von Berg Insight haben in einer aktuellen Erhebung herausgefunden, dass die LBS-Umsätze in Europa bis zum Jahr 2017 auf rund 825 Millionen Euro anwachsen werden. Dennoch ist der Begriff Local Commerce noch recht neu. Dabei hat das Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt die Nase vorn, wenn es darum geht, Waren anzuprobieren, vor Ort zu vergleichen oder mit Verkäufern zu sprechen. Im Fokus des Local Commerce steht die Nutzung von Online-und Mobile-Technologien, um Kunden dabei zu unterstützen, lokale Unternehmen zu finden und Produkte zu bewerben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Crème de la Crème des Local Commerce gewinnen konnten, auf der LoCo Connect 2014 über ihre Erfahrungen zu sprechen und ihr Wissen zu teilen. Nach vielen Jahren, in denen es in erster Linie um den Online-Handel ging, wird es jetzt Zeit, die technologischen Trends und Chancen für lokale Handelsunternehmen genauer zu beleuchten", berichtet Stavros Prodromou, Gründer und Kongressleiter der Loco Connect 2014.

Weitere Informationen zur LoCo Connect 2014 finden sich auf der Seite http://lococonnect.de. Hier können sich Interessierte über die Redner, Teilnehmer, Agenda und Anmeldung informieren.

