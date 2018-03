ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Östersund und vom Erste-Liga-Spiel FC Liefering - SCR Altach

Am 29. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 29. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen Vom Frauensprint über 7,5 km beim Biathlon-Weltcup in Östersund um 17.40 Uhr und vom "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiel FC Liefering - Cashpoint SCR Altach um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Boulder-Weltcup in Innsbruck um 19.00 Uhr, das 2014 FIFA World Cup Magazine um 22.25 Uhr das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.15 und 22.50 Uhr.

Den Sprint der Damen dominierte in der vergangenen Biathlon-Saison Tora Berger. Die Norwegerin holte sich die Gesamtwertung vor der Weißrussin Darya Domracheva und der Deutschen Miriam Gössner. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Mit 40 Punkten feierte Altach den Herbstmeistertitel in der "Heute für Morgen" Ersten Liga. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Kapfenberg beträgt fünf Punkte. Um beruhigt in die Winterpause gehen zu können, wollen die Vorarlberger auch im letzten Match in diesem Jahr gegen Liefering voll punkten. Die Salzburger nehmen mit 28 Punkten Rang vier ein und waren zuletzt in Kapfenberg mit 1:0 erfolgreich. Kommentator ist Christopher Pöhl. In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Beitrag über die Tischtennis-Austria-Top 12.

