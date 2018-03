GOURMET in NÖ als besonders familienfreundlich ausgezeichnet

GOURMET, der Spezialist für schmackhafte Mittagsverpflegung, ist einer der frauen- und familienfreundlichsten Betriebe

St. Pölten (OTS) - "Wir sind überzeugt davon, dass unser Erfolg als Unternehmen maßgeblich von unseren MitarbeiterInnen abhängt. Deshalb arbeiten wir bei GOURMET seit vielen Jahren stetig daran, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und wollen dabei Vorreiter in der Branche sein", betont Johann Pinterits, der für Personal verantwortliche Geschäftsführer von GOURMET. Für dieses Engagement ist der Betriebsstandort St. Pölten von GOURMET vor kurzem als einer der familienfreundlichsten Betriebe Niederösterreichs ausgezeichnet worden. Der Wettbewerb der Interessenvertretung NÖ Familien zeichnet vorbildliche Unternehmen aus, die sich besonders um familienorientierte Arbeitsbedingungen bemühen. GOURMET erreichte in der Kategorie private Wirtschaftsunternehmen ab 101 MitarbeiterInnen den 3. Platz und qualifiziert sich damit auch für die Teilnahme am Staatspreis "Familienfreundlichster Betrieb" 2014.

Konkrete Maßnahmen erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

GOURMET bietet an den Betriebsstandorten Wien und St. Pölten eine Reihe von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie an. Beispielsweise flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle, familienfreundliche Arbeitszeitplanung, ein betriebliches Gesundheitsprogramm, Intranet, günstigen Mittagstisch und Gratis-Mitnahme von Überproduktion. Seit 2012 gibt es eine eigene Frauen- und Familienbeauftragte, die sich für die Umsetzung von konkreten Maßnahmen einsetzt. Es gibt regelmäßig Informationen für karenzierte MitarbeiterInnen, um den Einstieg nach der Babypause zu erleichtern, einen lebendigen Erfahrungsaustausch zu den besten Ideen, die Berücksichtigung des Themas in den Unternehmensgrundsätzen, bei Bewerbungs- und MitarbeiterInnengesprächen sowie bei Beförderungen. Durch eigene Veranstaltungen für die Kinder von MitarbeiterInnen, wie die Weihnachtsbackwerkstatt oder die Kinderkochwerkstatt im Museum, gelingt es, Familienfreundlichkeit im Alltag des Unternehmens zu integrieren. GOURMET ist mit dem Audit "berufundfamilie" auch staatlich und europäisch als familienfreundlich zertifiziert.

Zum Unternehmen

GOURMET ist Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices. Zu den Kunden zählen Kindergärten und Schulen, Unternehmen, Senioreneinrichtungen, der Einzelhandel sowie zahlreiche Gäste in den Gastronomiebetrieben. Rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen zum Unternehmenserfolg bei. GOURMET ist ein Unternehmen der VIVATIS Holding AG.

