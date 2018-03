RK-Terminvorschau vom 2. bis 18. DEZEMBER 2013

MONTAG, 2. DEZEMBER: 09.00 Uhr, Fototermin: "Größte Solaranlage der Innenstadt wird eröffnet" mit Vbgmin Brauner, Vbgmin Vassilakou und Wien Energie GFin Zapreva (Wien Mitte The Mall, 3., Landstraßer Hauptstraße 1B, Haupteingang) 19.00 Uhr, Verleihung des 12. Wiener Frauenpreises durch StRin Frauenberger (Rathaus, Wappensaal, Anmeldung unter Tel.Nr.: 01/4000-81853 oder per E-Mail: presse- frauenberger @ gif.wien.gv.at) MITTWOCH, 4. DEZEMBER: 10.30 Uhr, Überreichung der Preise der Stadt Wien für das Jahr 2013: Architektur: Mag. Werner Neuwirth Bildende Kunst: Mag.a Dorothee Golz, Prof. Frantisek Lesák, Mag.a Matta Wagnest und Prof. Herwig Zens Literatur: Gustav Ernst Musik: Mag.a Gabriele Proy Publizistik: Erich Klein Volksbildung: Univ.-Prof.in Dr.in Maria Teschler-Nicola Wissenschaften: Univ.-Prof. Dipl.-Dolm. DDr. Herbert Hausmaninger/Geistes-, Kultur-, Sozial- und Rechtswissenschaften, O. Univ.-Prof. Dr, Oswald Wagner/Medizinische Wissenschaften und Univ.-Prof. Dr. Markus Arndt/Natur- und Technische Wissenschaften durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (Haus der Begegnung Donaustadt, 22., Bernoullistraße 1) 19.00 Uhr, Ehrung der Top-Lehrlinge "Spitzenhotellerie 2013" mit StR Oxonitsch (Rathaus, Volkshalle) 19.00 Uhr, Gedenkveranstaltung >>Wie wunderschön die Freiheit ist!<< 75 Jahre Buchwald-Lied (Rathaus, Wappensaal, Eingang 1., Felderstraße,00 Feststiege 2, www.wienbibliothek.at) DONNERSTAG, 5. DEZEMBER: 10.00 Uhr, Nikolo-Fest mit StR Oxonitsch (Rathaus, Festsaal) 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025"/18.00 Uhr Diskussion "Bürgerinnen und Bürger gestalten ihre Stadt!?", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) FREITAG, 6. DEZEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Sportehrenzeichens der Stadt Wien an Fritz Emersberger, Dr. Fritz Fila, Ing. Franz Heher, Dr. Peter Pfannl, Elisabeth Prager und Anatole Richter sowie der Sportehrennadel der Stadt Wien an Mag.a Sonja Anderl und Raphael Petr durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) 14.00 Uhr, Überreichung der Einsatzmedaille des Landes Wien an Andrea Gänsdorfer, Alexander Huber und Adriana Kikusova durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) MONTAG, 9. DEZEMBER: 18.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an ehem. Generalsekretärin Elisabeth Gateau und ehem. Generalsekretär Jeremy Smith im Rahmen der Donauraum-Städtekonferenz durch LHptm. Häupl (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Wie aktuell sind die Ergebnisse für heute?", Anmeldung unter: 501 70 377 (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) MITTWOCH, 11. DEZEMBER: 11.00 Uhr, Überreichung der Preise aus der Dr.-Karl-Renner- Stiftung der Stadt Wien für das Jahr 2013 an Mauthausen Komitee Österreich, Dr. Andreas Maislinger und Mag.a Dr.in Irene Suchy durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 14.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Simmering (Amtshaus, 11., Enkplatz 2, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) DONNERSTAG, 12. DEZEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Senatsrat i.R. Dipl.-Ing. Bruno Domany, sowie des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Johann Vrba durch StR Ludwig (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoß, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvorstehung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Erlösung durch den Krieg? Österreich-Ungarn am Vorabend des Ersten Weltkrieges", Vortrag: Manfried Rauchensteiner (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 13. DEZEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat MONTAG, 16. DEZEMBER: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Ware Mensch" mit Marlene Streeruwitz (Rathaus, Festsaal, 1., Felderstraße 1, Feststiege I) DIENSTAG, 17. DEZEMBER: 19.30 Uhr, BürgerInnenversammlung § 104 WStV - Meidling zum Thema: "Zukünftige Nutzung des Freigeländes "Hundewiese" am Nordrand des Südwestfriedhofes" (Hans-Mandl- Berufsschule, 12., Längenfeldgasse 13-15, Festsaal) MITTWOCH, 18. DEZEMBER: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal)

