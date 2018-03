iGATE schließt neue Kreditvereinbarung ab

Iselin, New Jersey (ots/PRNewswire) - Bestimmungen der Vereinbarung sollen Einnahmen und Rentabilität des

Unternehmens steigern und höheren Shareholder-Value schaffen

Die iGATE Corporation ("iGATE" oder "das Unternehmen"), der erste Anbieter von integrierten, ergebnisorientierten Lösungen auf technologischer und operativer Ebene, gab heute bekannt, dass Pan-Asia iGATE Solutions ("Pan-Asia"), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von iGATE, am 22. November 2013 (das "Abschlussdatum") eine Kreditvereinbarung (die "Kreditfazilität") für eine besicherte langfristige Kreditfazilität mit der DBS Bank Ltd und der ING Bank N.V., Singapur (die Kreditgeber) sowie der ING Bank N.V., Singapur als Sicherheitentreuhänder (der "Sicherheitentreuhänder") abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat, gemeinsam mit mehreren seiner 100-prozentigen Tochtergesellschaften, dem Sicherheitentreuhänder gegenüber eine Bürgschaft (die "Bürgschaft") übernommen, in deren Rahmen das Unternehmen für alle Verbindlichkeiten bürgt, die Pan-Asia aus der Kreditfazilität entstehen.

Die Kreditfazilität besteht aus zwei Komponenten: Fazilität A und Fazilität B. Fazilität A wird über einen Obligobetrag in Höhe von 270,0 Millionen US-Dollar zu einem Zinssatz geschlossen, der um 3,25 % über dem LIBOR-Satz liegt, und Fazilität B wird über einen Obligobetrag von 90,0 Millionen US-Dollar zu einem Zinssatz von 2,00 % über LIBOR geschlossen. Fazilität A läuft 60 Monate nach dem Auszahlungsdatum aus, Fazilität B bereits 9 Monate nach dem Auszahlungsdatum. Die Kreditfazilität regelt die üblichen Verpflichtungen und Garantien, Fälle von Verzug und Bestätigungen, Unterlassungsversprechen und finanzielle Zusagen.

Ashok Vemuri, der Präsident und CEO von iGATE, erklärt: "Wir freuen uns sehr, die Unterzeichnung einer Kreditvereinbarung bekannt geben zu können, von der wir hoffen, dass sie durch die Refinanzierung der aus den vorhandenen Schuldverschreibungen und den bereits bestehenden Vereinbarungen über Kreditfazilitäten entstehenden Verbindlichkeiten unsere finanzielle Hebelwirkung verringert und Shareholder-Value schafft. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Zinsaufwendungen in den kommenden Jahren dadurch deutlich verringern können."

Nach dem Abschlussdatum steht die Kreditfazilität Pan-Asia zur Rückzahlung einer Kapitaleinlage an die Muttergesellschaft zur Verfügung, die dann, gemäss den Bestimmungen der Kreditfazilität, ihrerseits zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten aus vorhandenen Schuldverschreibungen und bestehenden Vereinbarungen über Kreditfazilitäten verwendet werden soll.

Die obigen Beschreibungen der Kreditfazilität und der Bürgschaft erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und werden in ihrer Gesamtheit durch Verweis auf den vollständigen Text der Kreditfazilität und der Bürgschaft qualifiziert.

Diese Pressemitteilung dient der Information.

Informationen zu iGATE

Die iGATE Corporation ist der erste Anbieter von integrierten Lösungen auf technologischer und operativer Ebene (iTOPS), der über ein komplettes Outsourcing-Angebot in den Bereichen Beratung, Technologie und Geschäftsprozesse sowie über Produkt- und Verfahrenslösungen auf der Grundlage eines sich an Geschäftsergebnissen orientierenden Modells verfügt. iGATE hat über drei Jahrzehnte Erfahrung als IT-Dienstleister vorzuweisen, ist dank der iTOPS-Plattform an verschiedensten Standorten rund um den Globus vertreten und verfügt über einen Talentpool, der sich aus über 28.000 Mitarbeitern zusammensetzt. Mit seinen effektiven Lösungen versorgt das Unternehmen durchgehend über 300 Firmen, darunter auch Fortune-1000-Unternehmen, aus vielen verschiedenen Branchen: Bank-und Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel, Vertrieb und Logistik, Medien, Unterhaltung, Freizeit und Reisen, Energie und Versorgung sowie der öffentliche Sektor und unabhängige Softwareanbieter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.iGATE.com. Die iGATE Corporation ist an der NASDAQ unter dem Symbol "IGTE" gelistet.

Vorausschauende Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über die Geschäftsaussichten, die erwarteten Ergebnisse im Zusammenhang mit den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens für seine Kunden sowie alle weiteren in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme der genannten historischen Fakten, sind vorausschauende Aussagen. Begriffe wie "erwarten", "potenziell", "glauben", "vorhersehen", "planen", "beabsichtigen" und weitere ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche vorausschauenden Aussagen kenntlich zu machen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen gehören, ohne Einschränkung, Aussagen zu den Geschäftsaussichten, den erwarteten Ergebnissen im Zusammenhang mit den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens für seine Kunden und anderen Punkten, die bekannte oder unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die bewirken können, dass Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den hier dargestellten abweichen können. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwierigkeiten bei der Integration des Unternehmens, die Frage, ob bestimmte Marktsegmente wie vorhergesehen wachsen, das Wettbewerbsumfeld in der IT-Serviceindustrie und die Reaktionen unserer Wettbewerber auf die Übernahme von iGATE Computer durch das Unternehmen sowie die Frage, ob iGATE seine Produkte/Dienstleistungen erfolgreich anbieten kann und inwiefern diese vom Markt angenommen werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Zusammenhang mit der Übernahme von iGATE Computer hohe Darlehen aufgenommen, unter anderem durch die Ausgabe von hochverzinslichen Schuldverschreibungen, und wird einen wesentlichen Anteil seines Cashflows darauf verwenden müssen, diese Verbindlichkeiten zu bedienen. Infolgedessen kann es dazu kommen, dass dem Unternehmen keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um seine Geschäfte in derselben Art und Weise weiterzuführen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Weitere Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind im Jahresbericht des Unternehmens in Form von Formular 10-K für das Geschäftsjahr mit Ende zum 31. Dezember 2012 sowie in den 10-Q-Berichten des Unternehmens und den weiteren Berichten dargestellt, die das Unternehmen bei der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) eingereicht hat. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen abweichen, die in den vorausschauenden Aussagen aus dieser Pressemitteilung beschrieben werden. Alle vorausschauenden Aussagen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine Aussagen im Falle von veränderten Umständen zu aktualisieren. Dieses Dokument stellt unabhängig vom Gerichtsstand keinerlei Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

