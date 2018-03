Start des Wintergewinnspiels für Blutspender am 1. Dezember

Gesundheitswochenenden, Tickets für den Formel 1 Grand Prix von Ungarn und Gutscheine für "Cocktail in the Sky" zu gewinnen

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - "Jeder von uns kann ganz schnell in die Situation kommen und selbst eine Blutkonserve benötigen, sei es bei Unfällen, Operationen oder schweren Erkrankungen", sagt Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. "Unser Gewinnspiel ist ein Dankeschön an alle engagierten Blutspenderinnen und Blutspender, die mit ihrer freiwilligen und unentgeltlichen Blutspende Leben retten." Wer in der Zeit vom 1. Dezember 2013 bis 31. Jänner 2014 beim Roten Kreuz Blut spendet, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es drei Yakult-Gesundheitswochenenden, drei Gold-Tickets für den Formel 1 Grand Prix von Ungarn sowie drei Gutscheine für einen "Cocktail in the Sky" von Jollydays für jeweils zwei Personen.

Alle 75 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt, insgesamt bis zu 420.000 Konserven pro Jahr. Vorweihnachtliche Hektik, eine Verkühlung oder Fernreisen sorgen dafür, dass im Dezember und Jänner traditionell weniger Menschen Blut spenden. "Blut ist im Notfall durch nichts zu ersetzen und nur 42 Tage lang haltbar. Daher braucht es gerade jetzt Menschen mit Herz, die anderen helfen", so Kerschbaum.

Alle Informationen rund ums Blutspenden und alle Blutspendetermine sind unter www.blut.at oder unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 190 190 abrufbar.

