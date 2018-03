Niederösterreichs Straßen heute überwiegend trocken

Kältepol Gaming mit -17 Grad

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Donnerstag, sind die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in Niederösterreich überwiegend trocken, nur in Tallagen und an exponierten Stellen des Mostviertels und des Industrieviertels gibt es teilweise salznasse bzw. schneebedeckte Fahrbahnen. Im Raum Aspang und Gloggnitz kann es abschnittsweise zu Schneeverwehungen kommen. Die erforderlichen Streu- und Räumeinsätze sind überall im Gang.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und den Rohrerberg, auf der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge sowie der B 27 im Höllental. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -17 Grad in Gaming und -1 Grad in Baden und Raabs an der Thaya.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk