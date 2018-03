Rank Master - Neue Quiz App vergleicht Länder der Welt

Ist Kanada grösser als China? Hat Brasilien mehr Internetnutzer als Deutschland? Rank Master testet spielerisch das Wissen über die Staaten der Erde indem man sie nach Fakten reiht

Wien (OTS) - Der österreichische App Entwickler DonkeyCat veröffentlicht sein neues Spiel Rank Master. Es handelt sich dabei um eine Quiz-App mit der man spielerisch Fakten über die Länder dieser Erde erfährt. Die Länderdaten halten dabei selbst für geübte Geografen und weitgereiste Weltenbummler so manche Überraschungen bereit. Rank Master ist seit 25. November für iOS und Android erhältlich.

Je nach Level ist unterschiedlich viel Zeit vorhanden um vier bis fünf Länder nach einem bestimmten Wert wie zum Beispiel Fläche, Energieverbrauch oder Pro-Kopf-Einkommen zu reihen. Ob die eigene Schätzung richtig war, zeigt die anschließende Auflösung. Für jede richtige Platzierung werden Punkte vergeben. Ist die Reihung allerdings komplett falsch gibt es Punkteabzüge. Vor allem in späteren Levels kann Rank Master schon sehr herausfordernd werden, eine online Highscore Liste zeigt die Leistungen der einzelnen Spieler im Vergleich.

"Hat das riesige Südafrika oder doch das dicht besiedelte Großbritannien mehr Straßenkilometer? Haben die Menschen in Israel oder in Österreich eine höhere durchschnittliche Lebenserwartung und welches Land hat die meisten Internetnutzer? Das sind keine schlichten Fakten, sondern spannende Vergleiche. Rank Master lädt zu einer Weltreise mit Aha-Momenten ein", so DonkeyCat Geschäftsführer Gerald Novak.

Die Länderdaten und -Fakten auf denen Rank Master basiert sind direkt aus den öffentlichen Daten des World Factbook der CIA geladen und werden über Updates laufend auf den neuesten Stand gebracht. Bei über 200 Ländern gibt es Millionen möglicher Kombinationen und somit tritt praktisch keine Frage doppelt auf.

Rückfragen & Kontakt:

Gerald Novak

gerald @ donkeycat.com

Tel.: +43 676 9171879

http://www.donkeycat.com