PFOTENHILFE Lochen gewinnt Aktion "Helfen beim Helfen"

Geschäftsführerin Johanna Stadler ausgezeichnet

Lochen am See (OTS) - Gestern Mittwoch wurde Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe Lochen, im Rahmen der Aktion "Helfen beim Helfen" von Landeshauptmann Josef Pühringer für ihr besonderes Engagement für Tiere ausgezeichnet. Jährlich belohnen die Sparkasse Oberösterreich, die "OÖ Krone" und das Land Oberösterreich Vereine oder Privatpersonen für soziale Projekte und Hilfsaktionen. Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft von Landeshauptmann Josef Pühringer. Als einen der drei Hauptpreise erhielt die Pfotenhilfe Lochen 2500 Euro.

"Es ist mir eine ganz besondere Ehre, diese Auszeichnung überreicht zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass unsere wertvolle Arbeit von so vielen Menschen anerkannt und geschätzt wird. Ich widme diesen Preis aber auch meinem Team in der Pfotenhilfe Lochen, ohne dessen Unterstützung es unmöglich wäre, all den Tieren, die in unserer Obhut stehen, zu helfen." betont Stadler.

Rückfragen & Kontakt:

Verein PFOTENHILFE, info @ pfotenhilfe.org

Tel.: 0664 / 848 55 77, www.pfotenhilfe.org