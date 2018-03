EANS-Adhoc: HIRSCH Servo AG / Erstes Quartal 2013/14

Gesamtumsatz auf Niveau des 1. Vorjahresquartal

Konzern-EBIT trotz anhaltend schwachem Marktumfeld deutlich verbessert

Eigenkapitalwirksame Besserungsvereinbarung in Höhe von 5 Mio EUR aufgrund einer rechtsverbindlichen Einigung mit den Kernbanken im September 2013

EBIT in der EPS-Verarbeitung trotz leichtem Umsatzrückgang wieder positiv, erste positive Auswirkungen aus dem Effizienzsteigerungsprogramm sichtbar

Starkes Umsatzplus und weiterhin hoher Auftragseingang im Technologiebereich

Rückläufiges EBIT im Technologiebereich vor allem aufgrund einmaliger Marketingaufwendungen

Verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für 2013/14 erwartet

Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2013/14 lag der Gesamtumsatz in einem nach wie vor instabilen Marktumfeld auf Vorjahresniveau. Die Ergebnisentwicklung verlief in den beiden Geschäftsfeldern unterschiedlich. Das Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung verzeichnete aufgrund von Mengenrückgängen einen leichten Umsatzrückgang. Im Geschäftsfeld Technologie konnte der Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem ersten Vorjahresquartal stark gesteigert werden, jedoch wurde das Betriebsergebnis (EBIT) durch einmalige Marketingaufwendungen sowie durch angepasste - gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhte -Konzernverrechnungen belastet.

Gesamt konnten im Berichtszeitraum Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau in Höhe von 23,5 Mio EUR (VJ: 23,5 Mio EUR) erwirtschaftet werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich auf -0,23 Mio EUR (VJ: -0,60 Mio EUR). Aufgrund der eigenkapitalwirksamen Besserungsvereinbarung in Höhe von 5 Mio EUR erhöhte sich das Ergebnis vor Steuern auf 4,27 Mio EUR (VJ: -1,25 EUR).

|Umsatz- und | | | | |Ergebnisentwicklung |1. Quartal |1. Quartal |Veränderung| | |2012/13 |2013/14 | in % | | |in MEUR |in MEUR | | |Umsatz |23,5 |23,5 |- | |Geschäftsfeld |21,4 |20,9 |-2,5 | |EPS-Verarbeitung | | | | |Geschäftsfeld |2,1 |2,6 |+ 24 | |Technologie | | | | |Geschäftsfeld |0,0 |0,0 |- | |Logistik | | | | |Sonstige Bereiche |0,0 |0,0 |- | |Betriebsergebnis |-0,60 |-0,23 |- | |Geschäftsfeld |-0,30 |0,19 |- | |EPS-Verarbeitung | | | | |Geschäftsfeld |-0,30 |-0,41 |- | |Technologie | | | | |Geschäftsfeld |0,00 |0,00 |- | |Logistik | | | | |Sonstige Bereiche |0,00 |-0,01 |- | |Ergebnis vor Steuern |-1,25 |4,27 |- | |Geschäftsfeld |-0,87 |3,46 |- | |EPS-Verarbeitung | | | | |Geschäftsfeld |-0,39 |0,83 |- | |Technologie | | | | |Geschäftsfeld |0,00 |0,00 |- | |Logistik | | | | |Sonstige Bereiche |0,00 |-0,01 |- | |Mitarbeiter |592 |553 |-6,6 | |(Jahresdurchschnitt) | | | | Das Periodenergebnis hat sich auf 4,41 Mio EUR (VJ: -1,29 Mio EUR) verbessert.

Der Bilanzverlust beträgt - 14,7 Mio EUR (30.6.2013: -19,2 Mio EUR).

Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 7,4 % (30.6.2013: 1,3 %). Die Erhöhung ist auf die eigenkapitalwirksame Besserungsvereinbarung aufgrund einer rechtsverbindlichen Einigung mit den Kernbanken im September 2013 in Höhe von 5 Mio EUR zurückzuführen. Die der Besserungsvereinbarung unterliegenden Forderungen leben jedenfalls bei einem Mehrheitswechsel, sonst aber nur dann und in dem Umfang wieder auf, als die HIRSCH Servo Gruppe wieder über ein Eigenkapital nach IFRS in Höhe von 20 % verfügt.

Zum Stichtag 30.9.2013 beschäftigte die HIRSCH Servo Gruppe 564 Mitarbeiter

(VJ: 595 Personen). Im Jahresdurchschnitt ist der Personalstand auf 553 Personen (VJ: 592 Personen) gesunken. Die Investitionen im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres betrugen 0,4 Mio EUR (VJ: 0,4 Mio EUR). Mit dem primären Ziel der Sicherung der Liquidität ist für das laufende Wirtschaftsjahr weiterhin eine restriktive Investitionstätigkeit geplant. Entwicklung der Geschäftsfelder im 1. Quartal 2013/14:

Das Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung mit den beiden Bereichen EPS-Verpackungen und EPS-Dämmstoffe erwirtschaftete im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 20,9 Mio EUR (VJ: 21,4 Mio EUR). Trotz gestiegener Rohstoffkosten im Vergleich zum Vorjahr, die zum Großteil auch im Markt weitergegeben werden konnten, war der Umsatzerlös im Verpackungsbereich aufgrund von Mengenrückgängen - vor allem zu Beginn des laufenden Quartals - rückgängig. Erste Erholungstendenzen, vor allem in der Elektronikindustrie waren zum Ende des Quartals bereits sichtbar. Im Bereich EPS-Dämmstoffe lag die Menge leicht unter dem Niveau des Vergleichsquartals. Aufgrund des erhöhten Rohstoffpreises lag der Umsatzerlös im Dämmstoffbereich trotz Mengenrückgang über dem des vorjährigen Berichtszeitraumes. In Summe führten im Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung - trotz des Umsatzrückganges - niedrigere Fixkosten aufgrund des laufenden Kosteneinsparungsprogrammes, angepasste Konzernverrechnungen sowie niedrigere planmäßige Abschreibungen zu einem positiven EBIT von 0,19 Mio EUR (VJ: -0,30 Mio EUR). Das im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres gestartete Effizienzsteigerungsprogramm "EPS+500" zeigt ebenfalls erste positive Auswirkungen. Niedrigere Zinsaufwendungen sowie die eigenkapitalwirksame Besserungsvereinbarung führten zu einer Verbesserung des Ergebnis vor Steuern auf 3,46 Mio EUR (VJ: -0,87 Mio EUR).

Im Geschäftsfeld Technologie konnten die Umsatzerlöse im ersten Quartal gegenüber dem ersten Vorjahresquartal deutlich auf 2,6 Mio EUR (VJ: 2,1 Mio EUR) gesteigert werden. Die Umsatzerhöhung resultiert vor allem aus dem erhöhten Absatz von Vorschäumern, die am Standort Glanegg hergestellt werden. Die Umsatzerlöse von HIRSCH Italia S.r.l. bewegten sich im Berichtszeitraum aufgrund einer nicht plankonformen Auftragssituation noch auf sehr niedrigem Niveau, jedoch konnten nach Ablauf des ersten Quartals signifikante Aufträge verbucht werden. Trotz der Umsatzerhöhung war das Ergebnis aufgrund von einmaligen Marketingaufwendungen (weltgrößte Kunststoffmesse "K" in Düsseldorf) sowie von angepassten - gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhten - Konzernverrechnungen belastet, so dass sich das EBIT auf -0,41 Mio EUR (VJ: -0,30 Mio EUR) verschlechterte. Durch die eigenkapitalwirksame Besserungsvereinbarung erhöhte sich das Ergebnis vor Steuern und belief sich auf 0,83 Mio EUR (VJ: -0,39 Mio EUR).

Ausblick:

Das Management geht von einer mittelfristigen Verbesserung der wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen aus. Des Weiteren ist man davon überzeugt, dass die geographische Positionierung der Standorte innerhalb der HIRSCH Servo Gruppe in Osteuropa die Voraussetzung für zukünftige Mengensteigerungen im Verpackungsbereich aufgrund der erwarteten Verlagerung von Produktionsstandorten westeuropäischer Konzerne nach Osteuropa ist.

Aufgrund einer nach wie vor bestehenden hohen Anzahl von Altbauten mit sehr schlechtem energietechnischen Zustand sowie einer erwarteten mittelfristigen Erholung der Baukonjunktur geht das Management davon aus, dass eine Nachfrage-und dadurch eine Mengensteigerung eintreten wird. Des weiteren sind erste Anzeichen einer langsam beginnenden Strukturbereinigung, durch die Schließung unrentabler Kapazitäten, zu beobachten.

Im Technologiebereich sollte sich die erfreuliche Entwicklung aufgrund positiver Konjunktursignale in Europa und den USA und einer damit verbundenen zunehmenden Investitionsbereitschaft sowie der Tatsache, dass asiatische EPS-Verarbeiter vermehrt auf qualitativ hochwertige, europäische Verarbeitungstechnologie setzen, fortsetzen. Zudem wurde eine Effizienzsteigerungsanalyse gestartet.

Mit der Sicherung der Liquidität und weiteren Schritten zur Kosteneinsparung, die integrierter Bestandteil der Mittelfristplanung sind, soll eine solide Basis für die Zukunft der HIRSCH Servo Gruppe geschaffen werden.

Änderungen der im Jahresabschluss 2012/13 dargestellten Eventualschulden und Eventualforderungen sind nicht eingetreten. Der Quartalsbericht entspricht den Anforderungen des IAS 34. Weiters wurden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie für den Jahresabschlussbericht 2012/13 angewendet.

Zwischen dem Stichtag des verkürzten Konzernzwischenabschlusses der HIRSCH Servo Gruppe (30.9.2013) und dessen Veröffentlichung sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten.

Der Bericht zum ersten Quartal 2013/14 der HIRSCH Servo Gruppe wurde weder einer vollständigen Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen.

Hinweisbekanntmachung Bericht zum 1. Quartal 2013/14:

Der Bericht zum 1. Quartal 2013/14 für die Periode 1.7.2013 bis 30.9.2013 steht unter www.hirsch-gruppe.com > Investor Relations > Quartalsberichte als Download zur

Verfügung und kann bei der HIRSCH Servo AG, 9555 Glanegg, Nr. 58 und bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, angefordert werden.

Der nächste Finanztermin ist der 28. Februar 2014 mit dem Bericht zum 1. Halbjahr 2013/14.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ *Die HIRSCH Servo Gruppe ist der EPS-Spezialist an der Wiener Börse mit Produktionsstandorten in Österreich, Ungarn, Polen, Slowakei, Italien und Rumänien. EPS-Produkte (EPS steht für expandierbares Polystyrol und ist besser bekannt unter dem Markennamen Porozell®) unterstützen u.a. Energieeinsparungsmaßnahmen und ermöglichen nachhaltiges und ökologiegerechtes Wachstum. Die vielfältigen Anwendungsgebiete reichen von Verpackungen, Technischen Formteilen, Gebäudeisolierungen, Systemplatten für Fußbodenheizungen und Systembausteinen bis hin zu Thermozell® Leichtbeton-Produkten und Transportpaletten.

