TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Donnerstag, 28. November 2013, von Gabriele Starck: "Zittern vor der roten Basis"

Innsbruck (OTS) - Der Koalitionsvertrag zwischen Union und Sozialdemokraten in Deutschland ist ein bequemer. Er mutet niemandem etwas zu und beschenkt die schwarze wie die rote Klientel ein wenig. Und doch müssen Schwarz und Rot noch bangen.

Sie haben viel gelacht. Der Späßchen waren es beinahe mehr als handfeste Ansagen, als Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Sigmar Gabriel (SPD) gestern Mittag ihre Koalitionsvereinbarung vor laufenden TV-Kameras in Berlin verkündeten. Alle drei strahlten demonstrative Zufriedenheit und Freude aus. Doch die zur Schau gestellte gute Laune hat einen triftigen Grund: Die gestrige Unterschrift der schwarz-roten Parteichefs auf dem Zusammenarbeitsabkommen ist noch nichts wert. Denn abgesegnet wird die große Koalition erst in den kommenden zwei Wochen von der roten Parteibasis. Nicht die politische Führung von Schwarz und Rot, sondern bizarrerweise die rund 475.000 Mitglieder nur einer Partei, der SPD, entscheiden darüber, ob Deutschland in den nächsten vier Jahren von Union und SPD gelenkt werden soll. Einer Partei übrigens, die Anfang September so wenig Stimmen erhielt wie noch nie zuvor. Und so musste sich gestern nicht nur Gabriel bemühen, den Genossen das Ergebnis schmackhaft zu machen, sondern auch die siegreiche Union. Merkel und Seehofer zeigten deshalb sogar gute Miene zum Spiel, als Gabriel von einem "Vertrag für die kleinen Leute" sprach. Sie konnten es letztlich auch ohne Zähneknirschen tun. Die durchgegangenen SPD-Forderungen tun ihnen nicht allzu weh: Die Pensionierung nach 45 Beitragsjahren mit 63 senkt im Gegenzug die Altersarbeitslosigkeit und ein Mindestlohn, der schon jetzt auf 8,50 Euro festgesetzt ist, aber erst 2017 zwingend wird, ist reiner Hohn. An die Lohn- und Preisentwicklung soll er nämlich erst 2018 angepasst werden.

Dass Kritik von links wie von rechts kommt, könnte man zwar als Beleg dafür werten, dass es doch ein recht ausgeglichener Kompromiss wurde. Tatsächlich ist es aber ein fauler im Sinne von bequem. Denn er mutet weder den Bürgern noch der Wirtschaft notwendige zukunftsweisende und damit mutige Reformen zu - etwa in der Klimaschutzpolitik.

Und damit signalisiert das gestern präsentierte Koalitionspapier letztendlich nur, dass CDU, CSU und SPD im gegenseitigen Einvernehmen ihre jeweilige Klientel mit Geschenken bedacht haben. Aber das Christkind ist ja auch nah, wenn Angela Merkel mit rotem Segen am 17. Dezember vom Bundestag zur Kanzlerin einer schwarz-roten Regierung gewählt werden sollte. Nur: Umtauschen können die Deutschen dieses Weihnachtsgeschenk frühestens in vier Jahren wieder.

