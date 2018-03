ASFINAG setzte bislang als einzige Maßnahmen gegen den Umwegverkehr bei Kufstein und für die Bevölkerung um

Bedauern über die Blockadehaltung gegenüber den Maßnahmen und über die wertvolle Zeit, die verstrichen ist

Wien (OTS) - Mit 01. Dezember 2013 gilt ausnahmslos auf allen Abschnitten des österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes die Vignettenpflicht - so auch für den Bereich zwischen Staatsgrenze Kiefersfelden und der Anschlussstelle Kufstein-Süd auf der A 12 Inntal Autobahn. Somit gewährleistet die ASFINAG, dass Gesetze eingehalten werden und jeder Autofahrer gleich behandelt wird - es gibt keine Argumentation für das weitere Aufrechterhalten der Ausnahmeregelung zwischen Kiefersfelden und Kufstein.

Als bislang einzige hat die ASFINAG aber Maßnahmen definiert, allen Beteiligten angeboten und in ihrem Verantwortungsbereich bereits umgesetzt: Das temporäre Lkw-Fahrverbot für Lkw über 12 Metern Länge an Reisesamstagen liegt bereits als Verordnung vor - die Vertriebsstellen zum Vignettenverkauf wurden auf der Zulaufstrecke zwischen München und österreichischer Staatsgrenze ausgebaut und mit ausreichend Vignetten bestückt. Bedauerlich ist jedoch, dass aufgrund der ablehnenden Haltung der Beteiligten bislang etwa die so genannte Kufstein-Verkehrsvorinformation oder die Pförtnerampeln in Kufstein nicht umgesetzt wurden.

Unverständnis bei der ASFINAG herrscht über das Nein aus Bayern zur Errichtung und Inbetriebnahme der Informationstafeln bei Oberaudorf und Kiefersfelden, mit denen der Autofahrer Information erhält, wie viel Zeit bei der Fahrt über die Autobahn im Vergleich zur Fahrt über die Stadtgebiete gespart werden kann. Eine Maßnahme, die dem Wohl der Autofahrer, aber vor allem der Bevölkerung in Kufstein und Kiefersfelden dient.

Die ASFINAG hält weiterhin an diesen Maßnahmen fest - aus der Überzeugung, dass mit der Umsetzung aller Maßnahmen ein zusätzlicher Umwegverkehr über die Städte kompensiert werden kann. Das gemeinsame Angebot an alle Beteiligten, an einem Strang zu ziehen, bleibt somit aufrecht.

