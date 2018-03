Hainan Airlines gewinnt mit seiner karitativen Ticketauktion während des Flugs Mercury Award in der Kategorie Bordservice

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Die von der International Travel Catering Association (ITCA) veranstaltete Mercury-Awards-Zeremonie fand am 25. November 2013 im Shangri-La-Hotel, Qaryat Al Beri, Abu Dhabi statt. Hainan Airlines gewann mit seiner karitativen Ticketauktion während des Flugs den Mercury Award in der Kategorie Bordservice.

Der ITCA Mercury Award wird als Anerkennung an Unternehmen und Organisationen im Reise-Catering-Sektor verliehen, die in ihrem Serviceangebot Innovationsgeist bewiesen haben. Die Award-Gewinner werden von einer Expertenjury ausgewählt; die Bewertungskriterien sind Innovation, betriebliche Qualität und Kundenzufriedenheit. Das Mercury-Awards-Programm ist ein globaler Wettbewerb mit sieben gesonderten Kategorien; diese sind: Bordservice, Speisen oder Getränke, Ausrüstung, Fachkompetenz, System- und Prozessentwicklung, Inspiration sowie Umwelt und Nachhaltigkeit. Seit 1982 haben bereits verschiedene Fluggesellschaften die Auszeichnung erhalten, darunter British Airways, American Airlines, Lufthansa, Thai Airways, Asiana Airlines, Korean Air, Qantas Airways, Etihad Airways und Qatar Airways. Der an Hainan Airlines verliehene Bordservice-Award ist der prestigeträchtigste und begehrteste der Awards.

Die karitative Ticketauktion während des Flugs ist ein Service, den Hainan Airlines 2001 ins Leben gerufen hat und der auf ausgewählten Inlandsflügen mit mehr als drei Stunden Flugdauer verfügbar ist. Das Mindestgebot für einen Hinflug im Rahmen der während des Flugs durchgeführten Auktion liegt bei 10 Yuan (etwa 1,60 US-Dollar). Alle Gewinne werden zur Finanzierung von gemeinnützigen Programmen in den Bereichen Ausbildung, Umweltschutz und Gesundheit genutzt. Die Gewinner müssen die Tickets innerhalb eines Jahres nutzen, und die Tickets sind nicht übertragbar. Der Passagiername und der ausgewählte Flug können einmal geändert werden. Die Auktion sorgt nicht nur für eine entspannte Flugatmosphäre, sondern gibt den Passagieren auch das Gefühl, Aufmerksamkeit zu erhalten und bei der Fluggesellschaft ihrer Wahl in guten Händen zu sein. Die Passagiere können so an einem karitativen Programm teilnehmen und sich zugleich ein begehrtes Ticket sichern. Dieser 12 Jahre alte Service ist bei allen Fluggästen von Hainan Airlines beliebt.

"Eine positive Erfahrung". Hainan Airlines hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Passagieren den besten Flugservice in Sachen Bequemlichkeit, Herzlichkeit und hervorragender Bedienung zu bieten. Das Unternehmen strebt danach, eine Fluggesellschaft von Weltklasse und eine Marke für Flugservice zu werden, indem es die Bedürfnisse der Fliegenden anspricht und zugleich ein neues und innovatives Reiseerlebnis schafft.

