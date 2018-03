Kadenbach: EU braucht Präventionsprogramm für Krankheiten, die durch Zeckenbisse ausgelöst werden

Europaweites Datenmaterial notwendig

Wien (OTS/SK) - Gestern hat sich eine Expertenrunde im EU-Parlament mit übertragbaren Krankheiten, die durch Zeckenbisse ausgelöst werden, beschäftigt. Mit dabei waren auch die beiden österreichischen Gesundheitsexperten Martin Haditsch und Michael Kunze. "Durch Zecken verursachte Krankheiten sind in Europa weit verbreitet. Im September 2012 hat die Kommission FSME deshalb in die Liste der meldepflichtigen Krankheiten aufgenommen. Die Überwachung der Einhaltung der Meldepflicht liegt aber bei den Mitgliedstaaten. Da die Meldepflicht von den einzelnen Staaten unterschiedlich wahrgenommen wird, liegt bisher auch kein eindeutiges Zahlenmaterial vor", betont SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach. Es brauche hier Verbesserungen, denn für die Prävention sei es unabdingbar, flächendeckend jene Regionen zu erheben, die besonders von Zecken betroffen sind. ****

"Das Gesundheitsprogramm von 2014 bis 2020 gibt uns die Chance, mehr in die Erforschung von durch Zeckenbisse übertragene Krankheiten zu investieren und sinnvolle Präventionsprogramme zu entwickeln. In manchen europäischen Staaten sind das Bewusstsein der Bürger und somit auch die Impfrate hoch, in anderen Ländern gibt es noch Nachholbedarf. Hier muss die EU handeln, denn, neben dem menschlichen Leid, das durch solche Krankheiten ausgelöst wird, ist auch der sozio-ökonomische Schaden hoch", sagt Kadenbach, Mitglied im Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments. (Schluss) bj/mp

