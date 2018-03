WKÖ-Vize Amann fordert raschere Reformen im Pensionssystem - Schenz: Produktionsstandort Österreich stärken

RfW-Obmann Amann: Jetzt tun, was notwendig ist - Schenz: Industrie ist heuer mit Minus bei Produktion und Beschäftigung konfrontiert

Wien (OTS/PWK837) - Ein Plädoyer für weitere Reformen im Pensionsbereich legte der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Vorsitzende des Rings freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW), Fritz Amann, bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Wirtschaftsparlamentes am morgigen Donnerstag ab. "Es muss heute gehandelt werden, nicht in ein paar Jahren. Alles, was wir jetzt tun können, müssen wir auch tun ", forderte Amann. Positiv äußerte sich Amann zu der Idee, Politiker für ihre Taten strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen - so wie auch die Unternehmen für ihr Handeln haften. Er verwies diesbezüglich auf eine Umfrage in Vorarlberg, wo ein solcher Vorschlag bei 98 Prozent der Befragten auf Zustimmung gestoßen ist.

Im Hinblick auf die konjunkturelle Entwicklung zeigte sich Amann vorsichtig positiv. "Es schaut zwar ganz gut aus, die geringe Investitionsbereitschaft der Betriebe, welche die Klein- und Mittelbetriebe negativ betrifft, und die hohe Arbeitslosigkeit bereiten aber Sorgen." Wenn es gemäß AMS-Prognosen rund 450.000 Arbeitslose, darunter 40.000 Jugendliche, gebe, sei das ein "enormer Rucksack". Im Hinblick auf die Lehrlingsförderung sprach sich Amann dafür aus, die Ungleichbehandlung der betrieblichen Lehre im Vergleich zu überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen (ÜLAs), die den Staat um ein Vielfaches teurer komme, zu beenden. "Hier muss es unbedingt zu einer fairen Verteilung kommen!" Insgesamt verlangte Amann eine Entlastung der Betriebe - sei es bei der Bürokratie oder den Kosten.

Richard Schenz, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Vertreter der Liste Industrie, plädierte im Hinblick auf das Thema Pensionen ebenfalls dafür, nicht nur in der Jetztzeit zu leben, sondern sich Gedanken über die Zukunft zu machen. "Es muss rasch weitere Reformen im Pensionssystem, auch bei den Frauen, geben, damit die Effekte früher zum Tragen kommen. Das Argument, die Erhöhung des Pensionsalters würde die Jugendarbeitslosigkeit erhöhen, ist mehr als umstritten."

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Industrie zog Schenz ein wenig erfreuliches Bild. So verzeichnete die Industrie heuer einen Produktionsrückgang von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und auch bei den Beschäftigten wird es einen leichten Rückgang geben. Im ersten Halbjahr 2013 war diese bereits um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Hauptverantwortlich dafür sei, so Schenz, die mangelnde Nachfrage im Inland und im EU-Ausland.

Wichtig sei es nun, den Produktionsstandort Österreich zu stärken. Immerhin sei die Industrie das Hightech-Rückgrat Österreichs - auch durch gezielte Förderungen. "Notwendig sind eine Standortattraktivierung ebenso wie Investitionen in Bildung, etwa in Form von technischen Qualifikationen." (SR/KR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Rupert Haberson

Tel.: T:(+43) 0590 900-4362, F:(+43) 0590 900-263

presse @ wko.at

http://wko.at/Presse