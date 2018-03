Wien Innere Stadt: Neuer Ballspielplatz am Franz-Josefs-Kai eröffnet

Wien (OTS) - Aus Anlass der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Ballspielplatzes am Franz-Josefs-Kai fand heute, Mittwoch, ein gemeinsamer Foto-Termin von Bezirksvorsteherin Ursula STENZEL mit Vorstandsdirektorin Dr. Christine DORNAUS (Wiener Städtische Versicherung) statt.

Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel: "Ich freue mich, dass Jugendliche mit der Errichtung dieses großzügigen Sportplatzes die Möglichkeit haben, in Zentrums-Nähe nach Schule und Hort auch Fußball, Basketball und Volleyball zu spielen. Der Freizeit-Bogen -ausgehend vom Börsepark über den Rudolfspark - hat nun am Franz-Josefs-Kai eine Komplettierung erfahren. Ein Ziel, das wir jahrelang verfolgten, ist damit umgesetzt worden - auch dank der Unterstützung der Wiener Städtischen Versicherung und der Wiener Linien, sowie des Stadtgartenamtes ".

Wiener Städtische Vorstandsdirektorin Dr. Christine Dornaus erläutert: "Wir freuen uns, dass mit dem neuen 300 Quadratmeter großen Ballspielplatz eine weitere Freizeitfläche für das Schottenring-Viertel geschaffen wurde.

Gerne haben wir von Seiten der Wiener Städtischen dieses Projekt unterstützt: Spaß und Bewegung, vor allem in der Jugend aber auch im Alter, ist ein wesentlicher Präventionsfaktor für Gesundheit. Als eine der führenden Krankenversicherungen ist uns dies ein zentrales Anliegen. Und zum Zweiten befindet sich hier am Schottenring unser Ringturm, der Hauptsitz der Wiener Städtischen Versicherung. Daher unterstützen wir gerne Projekte, die zur Aufwertung und Belebung "unseres Viertels" beitragen."

Zahlen und Fakten - neuer Ballspielplatz:

Mit dem neuen Ballspielplatz am Franz-Josefs-Kai wird das Freizeit-Angebot des 1. Bezirks bzw. im sogenannten "Textilviertel" entscheidend verbessert und vervollständigt. Der Freizeit-Bogen beginnt am Börsepark mit seinem kindergerechten Spielplatz und dem eingezäunten Ballspielplatz, setzt sich fort über den Rudolfspark, der für Kleinkinder und erholungssuchende Erwachsene konzipiert ist, und findet nun seinen Abschluss in der Freizeitfläche für sportbegeisterte Jugendliche am Franz-Josefs-Kai.

Der Ballspielplatz ist nach modernen Standards ausgestattet. Er soll größte Sicherheit für die Spieler gewähren - z.B. durch gelenkschonenden Bodenbelag und Ballfang-Gitter. Außerdem sind Gitter und der Gummi-Granulat-Boden auch Schall-schluckend.

Der Ballspielbereich ist insgesamt 300 m2 groß und teilt sich in 2 Spielfelder mit jeweils 10 m x 15 m auf:

Ein Spielfeld ist mit 2 Kleinfeldtoren und der entsprechenden Bodenmarkierung zum Fußballspielen ausgestattet.

Das zweite Spielfeld hat Bodenmarkierungen zum Basketball- und Volleyballspielen, sowie 2 Stück Basketballkörbe und 2 Stück Volleyballsteher. Ein Netz wird nicht fix montiert, Nutzer sollen ihr eigenes Netz mitbringen und zwischen den beiden Volleyballstehern spannen.

Ein kleiner Sitzplatz, ausgestattet mit 5 Sitzbänken und 2 Mistkübeln neben dem Ballspielplatz wurde ebenfalls errichtet.

Die gesamte Fläche des Ballspielplatzes befindet sich oberhalb des U-Bahnbauwerkes der U4. Da die Überdeckung nur ca. 40 cm beträgt und keine Tiefenfundierung erfolgen konnte, wurde der Ballfangzaun in einer speziellen Bauweise mittels "Stahlrahmen" errichtet. Dies hat zu Kosten-Ersparnissen geführt. Die bestehende Bewässerungsanlage wurde adaptiert.

Die Kosten für die Errichtung des Ballspielplatzes betragen EUR 170.000,--. Dieser Betrag wurde größtenteils aus dem Bezirksbudget finanziert und von der Wiener Städtischen Versicherung mit EUR 40.000,-- gesponsert. Dadurch konnten die Kosten des Bezirks auf EUR 130.000,-- reduziert werden.

Rückfragen & Kontakt:

Bezirksvorstehung Wien Innere Stadt

Büro BV Ursula Stenzel

A. Mayrhofer-Battlogg, MSc, MBA

Tel.: +431 4000 01111

Ines Gaiswinkler

Tel.: +43 1 4000 01118

Nicole Erasim

Tel.: +43 1 4000 01119