GPA-djp-Katzian: Haubners Gerechtigkeit ist Selbstgerechtigkeit

Zurufe über die Medien beschleunigen Koalitionsverhandlungen nicht

Wien (OTS/ÖGB) - "Der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes beweist, dass er eigenartige Vorstellungen von Gerechtigkeit hat, wenn er sich für Millionäre ins Zeug legt", kommentiert Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) aktuelle Aussagen Haubners. Von einer Vermögenssteuer nach dem ÖGB-Modell wären maximal sechs Prozent der Bevölkerung betroffen. "Jemand, der eine Millionen Euro besitzt, müsste damit maximal 1.500 Euro jährlich zahlen, das sollte sich mit seinem Budget ausgehen."

Es sei zu bezweifeln, dass es die Koalitionsverhandlungen beschleunige, wenn sich Verhandler ihre Positionen über die Medien ausrichten, so Katzian weiter. Haubner wäre gut beraten, dafür zu sorgen, dass die ÖVP in zentralen Themen beizeiten zu einheitlichen Positionen findet. "Wenn Haubner auf die Einnahmen in Milliardenhöhe verzichten würde, die mit einer Vermögenssteuer zu lukrieren wären, soll er ehrlich sagen, dass er stattdessen den ArbeitnehmerInnen in die Tasche greifen will. Haubners Gerechtigkeit ist Selbstgerechtigkeit!", so Katzian abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp-Öffentlichkeitsarbeit

Litsa Kalaitzis

Tel.: 05 0301-21553

Mobil.: +43 676 817 111 553

Email: litsa.kalaitzis @ gpa-djp.at

Internet: www.gpa-djp.at