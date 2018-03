Leichtfried: Deutsche PKW-Maut für Ausländer ist schwerer Fehler

Kommission muss Machtwort sprechen

Wien (OTS/SK) - Der Delegationsleiter der SPÖ-EU-Abgeordneten, Jörg Leichtfried, kritisiert das Ergebnis der deutschen Koalitionsverhandlungen bezüglich der PKW-Maut für Ausländer. "Deutschland macht hier auf Druck der CSU einen schweren Fehler. Sollte diese Regelung kommen, dann ist für ähnliche Gebühren, die Ausländer benachteiligen, Tür und Tor geöffnet", betont Leichtfried am Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Der Abgeordnete, Mitglied im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments, hofft, dass die Kommission hier noch ein Machtwort spricht, um derartige Regelungen zu verhindern: "Auch wenn Verkehrskommissar Kallas in einer ersten Reaktion nicht grundsätzlich ablehnend reagiert hat, so heißt das noch lange nicht, dass die geplante PKW-Maut mit dem EU-Recht konform geht. Hier brauchen wir noch eine gründliche Prüfung des deutschen Vorschlages." ****

Insgesamt sei es aber eine Enttäuschung, dass die künftige deutsche Regierung Maßnahmen ergreifen will, die Bürger aus den anderen EU-Ländern benachteiligen. "Hier hätte ich mir erwartet, dass der Gedanke eines gemeinsamen Europas einen höheren Stellenwert hat. Solche Regelungen, nur um kurzfristig Geld in die Staatskasse zu spülen, sind unwürdig und werden auch von anderen Ländern Reaktionen nach sich ziehen", betont der Europaparlamentarier. (Schluss) bj/mp

