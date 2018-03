GPA-djp-Bundesvorstand solidarisch mit den Beschäftigten von ORF-Online

Mehrfach zugesicherter, zeitgemäßer Kollektivvertrag muss ab Jahresbeginn 2014 in Kraft treten

Wien (OTS/ÖGB) - Der Bundesvorstand der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) erklärt sich solidarisch mit den Beschäftigten von ORF-Online & Telext GmbH & Co KG in ihrer Forderung nach einem adäquaten Kollektivvertrag. ++++

Die Anstellung der ORF-Online-Beschäftigten nach dem Kollektivvertrag "Werbung und Marktkommunikation Wien" entspricht nicht deren tatsächlichen Tätigkeiten und Qualifikationen als Ersteller eines aktuellen, wichtigen, erfolgreichen öffentlich-rechtlichen Medienangebots. Es ist absolut inakzeptabel, dass der ORF, das größte Medienunternehmen des Landes, nicht einmal zur Erfüllung jener kollektivvertraglichen Standards bereit ist, die seit geraumer Zeit für die Beschäftigten im Onlinebereich von Tageszeitungen gelten.

Der GPA-djp-Bundesvorstand fordert die ORF-Verantwortlichen auf, ihre Hinhaltetaktik unverzüglich zu beenden und dafür zu sorgen, dass für die in der ORF-Online & Telext GmbH & Co KG Beschäftigten ein neuer, zeitgemäßer Kollektivvertrag - wie mehrfach zugesichert und vereinbart - ohne weiteren Verzögerungen mit 01.01.2014 in Kraft treten kann.

Die ORF-Online Beschäftigten können sich selbstverständlich auf jede notwendige arbeits- und sozialrechtliche sowie gewerkschaftliche Unterstützung der GPA-djp bei der Durchsetzung ihrer Forderungen verlassen.

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp-Öffentlichkeitsarbeit

Litsa Kalaitzis

Tel.: 05 0301-21553

Mobil.: +43 676 817 111 553

Email: litsa.kalaitzis @ gpa-djp.at

Internet: www.gpa-djp.at