Fototermin 2.12.: Größte Solaranlage der Innenstadt wird eröffnet

Wien (OTS) - Das Wien Energie BürgerInnen-Solarkraftwerk Wien-Mitte ist fertig errichtet. Auf einer Dachfläche von 9.000 m2 liefert es Sonnenstrom für Wien-Mitte mit einer Leistung von 356 Kilowattpeak.

Am Dach des neuen Bahnhofs und Shoppingcenters in Wien-Mitte erzeugen ab sofort 1.424 Photovoltaik-Module Ökostrom. Genutzt wird die saubere Energie von den zahlreichen Geschäften und Büros vor Ort. Ermöglicht wurde es durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger von Wien. Die Anlage ist damit das 11. BürgerInnen-Solarkraftwerk in Wien, das seit dem Start der Photovoltaik-Initiative errichtet wurde. Die beiden Vizebürgermeisterinnen Renate Brauner und Maria Vassilakou sowie Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva eröffnen gemeinsam das BürgerInnen-Solarkraftwerk Wien-Mitte.

Mit

Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Renate Brauner

Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou und

Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Datum: 2.12.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Wien-Mitte The Mall, Haupteingang

Landstraßer Hauptstraße 1B, 1030 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Pay

Mediensprecher Vbgmin Renate Brauner

Telefon: +43 (0)1 4000-81845

E-Mail: ferdinand.pay @ wien.gv.at



Patrik Volf

Mediensprecher Vbgmin Maria Vassilakou

Telefon: +43 (0)1 4000-81691

Mobil: +43 (0)664 831 74 49

E-Mail: patrick.volf @ wien.gv.at



Wien Energie GmbH

Christian Ammer

Pressesprecher Wien Energie GmbH

Telefon: +43 (0)1 4004-38027

E-Mail: christian.ammer @ wienenergie.at