1. bis 20. Dezember 2013: Adventzauber im ORF-Fernsehen

Vom großen "Licht ins Dunkel"-Aktionstag mit der "Promi-Millionenshow" über ein besinnliches "Advent auf Aiderbichl", der traditionellen "Adventzeit mit Harry Prünster" und einer neuen Ausgabe von "FeierAbend" bis hin zum täglichen "Franz Ferdinand"-Adventkalender und fröhlichen Filmen für die ganze Familie - das ist das Adventprogramm im ORF-Fernsehen vom 1. bis 20. Dezember 2013:

Der große "Licht ins Dunkel"-Aktionstag am 2. Dezember - mit der "Promi-Millionenshow"

Montag, der 2. Dezember, steht im ORF ganz im Zeichen von "Licht ins Dunkel": Zahlreiche Sendungen in ORF eins, ORF 2 und ORF III widmen sich Beiträgen über Menschen und Einrichtungen, die von "Licht ins Dunkel" unterstützt werden. Durch den Spendentag im ORF-Fernsehen führen Birgit Fenderl und Andreas Onea. Für die Live-Einstiege von ORF eins berichtet Sandra König über das Spendengeschehen. Die Spendentelefone sind den ganzen Tag geöffnet und unter der kostenlosen Rufnummer 0800 24 12 2013 nehmen wieder zahlreiche Prominente, mit Unterstützung der Soldaten des österreichischen Bundesheeres, die Spendenzusagen entgegen. Höhepunkt des Programmtages ist die "Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel", die Armin Assinger um 20.15 Uhr in ORF 2 präsentiert: Christina Stürmer, Stephan Eberharter, Harry Prünster und Michael Ostrowski wagen sich für den guten Zweck auf den Ratestuhl. Am 15. Dezember steht dann auch "Sport am Sonntag" im Zeichen von "Licht ins Dunkel": Sportliche Exponate, wie es sie nirgendwo zu kaufen gibt, kommen am Sonntag, dem 15. Dezember, um 19.15 Uhr in ORF eins zum Ausrufpreis von 100 Euro samt und sonders der aktuellen "Licht ins Dunkel"-Aktion zu.

"Noch wenige Wochen bis zum Christkind ...": Das Adventprogramm für die jüngsten Zuschauer

Fast schon traditionell öffnet der "Franz Ferdinand Adventkalender" vom 1. bis 24. Dezember täglich um 7.25 Uhr in ORF eins ein Kästchen:

Auch heuer kann es Franz Ferdinand kaum erwarten, bis endlich der Schweihnachtsmann kommt und ihm Geschenke bringt. Damit die Wartezeit nicht zu fad wird, hat sich Franz Ferdinand viele Sketches, Gags und Lieder rund um die Advent- und Weihnachtszeit ausgedacht, mit denen er täglich für jede Menge Spaß sorgt. Zwischen 2. und 20. Dezember -jeweils um 7.00 Uhr in ORF eins - erzählt "Servus Kasperl" spannende Geschichten rund um Weihnachten, in denen unter anderem der Nikolo zu Besuch kommt. Sehr weihnachtlich präsentiert sich auch "1, 2 oder 3:

Advent, Advent" am 15. Dezember um 8.30 Uhr: Moderator Elton wird als Weihnachtsmann im Schlitten von einem besonderen "Rentier", Robben-Maskottchen Piet Flosse, gezogen. In dieser Folge werden Geheimnisse rund um die Advent- und Weihnachtszeit gelüftet - zum Beispiel warum die Heiligen Drei Könige gar keine Krone hatten.

Musik, Hits und Stars im Advent: das "Adventsfest der 100.000 Lichter" und "Advent auf Aiderbichl"

Am Vorabend zum ersten Advent, am Samstag, dem 30. November, präsentiert Florian Silbereisen live um 20.15 Uhr in ORF 2 das "Adventsfest der 100.000 Lichter". Der Showmaster zündet mit vielen Stars - darunter Andrea Berg, Marianne & Michael, Sigrid & Marina, Monika Martin, Ella Endlich, Marianne Sägebrecht, Katarina Witt, Matthias Steiner, Hardy Krüger jun., Nicole, Ute Freudenberg - die erste Kerze an und stimmt die Zuschauer/innen mit den schönsten Advent- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Beste musikalische Unterhaltung und berührende Tierschicksale -am Samstag, dem 7. Dezember, blicken Francine Jordi und Marc Pircher gemeinsam mit Michael Aufhauser um 20.15 Uhr in ORF 2 beim "Advent auf Aiderbichl" auf das vergangene Jahr zurück und erzählen die schönsten Tiergeschichten, die natürlich ein Happy End fanden. Unter den musikalischen Gästen sind Tony Christie, Beatrice Egli, Johnny Logan, Marjan & Lukas, die Seer, VoXXclub, Mitanand-Musi und die Poxrucker Sisters. Tags darauf - zu Mariä Empfängnis, das heuer auf den zweiten Adventsonntag fällt - lädt Caroline Koller um 12.00 Uhr in ORF 2 zum "Adventfrühschoppen aus dem Großarltal", und Karl Ploberger präsentiert um 16.30 Uhr in der für heuer letzten Ausgabe von "Natur im Garten" unter anderem im Gartenkalender Winterblüher wie Weihnachtsstern, Weihnachtskaktus und Christrose.

Religion im Advent: Live-Gottesdienste und "FeierAbend"

Zu Mariä Empfängnis, am 8. Dezember um 19.52 Uhr in ORF 2, fragt "FeierAbend: Mutterseelenallein?": Sie ist jung, dynamisch, engagiert - und eine Ordensfrau: Sr. Teresa Hieslmayr. Die studierte Germanistin und Theologin ist so etwas wie eine Mutter für viele Jugendliche: Sie kamen auf Schlauchbooten, haben sich in Lastwägen versteckt und waren monatelang allein unterwegs: junge Flüchtlinge aus Afghanistan zwischen 15 und 17 Jahre, mutterseelenallein, getrennt von ihren Familien und Freunden. Nach den Strapazen ihrer Flucht fangen sie in Wien mit Hilfe der Caritas ein neues Leben an. Hier treffen sie auf Sr. Teresa, die nicht nur trösten kann und im Alltag mit anpackt, sondern manchmal sogar Fußball spielt. Seite an Seite mit Schwester Teresa, die die Teenager in der Wohngemeinschaft Ponte begleitet, setzen sie auf Gerechtigkeit und die Kraft ihrer Taten. Ein "FeierAbend" von Katrin Mackowski zwischen Kloster- und Flüchtlingsleben, zwischen Stille und Lärm, Lachen und Bedrängnis -und der Sehnsucht nach einem Stück Heimat mitten in der Fremde. Am 1. und 15. Dezember überträgt ORF 2 jeweils um 9.30 Uhr die "Katholischen Gottesdienste" - live aus dem Freiburger Münster und aus der Pfarrkirche Hl. Stephanus in Stockerau.

Brauchtum im Advent: Von bekannten und weniger bekannten Traditionen

Besinnlich und dem adventlichen Brauchtum gewidmet sind zwei Ausgaben von "Erlebnis Österreich", jeweils um 16.30 in ORF 2: Am Sonntag, dem 1. Dezember, steht das "Adventland Salzburg" im Mittelpunkt. Zu echter Berühmtheit - nicht nur in Österreich - haben es die vielen Christkindlmärkte in Salzburg gebracht. Die TV-Dokumentation "Adventland Salzburg" gibt einen Überblick über das Adventgeschehen in Stadt und Land und geht dem Phänomen der großen Sehnsucht der Besucher/innen nach vorweihnachtlicher Stimmung nach. Am Samstag, dem 21. Dezember, dreht sich alles um "A himmlische Zeit - Zwischen Martini und Liachtmess". Weihnachtszeit, jene Zeit im Jahr, die besonders dicht gedrängt an Bräuchen und Traditionen ist. Christine Brunnsteiner lädt ein zur "Himmlischen Zeit" und spannt da den Bogen der Feiertage vom 11. November, der dem heiligen Martin gilt, bis zum 2. Februar, Maria Liachtmess. Musikalisch umrahmt werden steirisches Brauchtum und die Gedanken von Christine Brunnsteiner in dieser gemütlichen halben Stunde gezeigt. All die schönen und zum Teil in Vergessenheit geratenen Bräuche, deren Entstehung und Bedeutung werden in der Doku von Elisabeth Eisner stimmungsvoll präsentiert.

Am 8. Dezember stimmt der "Bregenzer Advent" mit Franz Posch um 17.05 Uhr in ORF 2 auf die Advent- und Weihnachtszeit ein:

Volksmusikgruppen und Chöre singen und spielen auf der weihnachtlich dekorierten Werkstattbühne des Bregenzer Festspielhauses bekannte Advent- und Weihnachtslieder aus dem Alpenraum. Garniert wird das Ganze mit Geschichten aus dem verschneiten Vorarlberg, die die Bregenzer Oberstadt mit ihrem Adventmarkt, die Nikolausfahrt einer Museumsbahn im Bregenzerwald, das Adventkranzbinden im Dornbirner Stadtmuseum und sogenannte Klosahölzer zeigen. Es musizieren und singen der Chor Frohsinn aus Nofels, der Schulchor Sacré Coeur Riedenburg, der Latzfonser Viergesang aus Südtirol, das Vorarlberger Blechbläserquartett und die Soatinett Musig.

Die "matinee" widmet sich am Sonntag, dem 15. Dezember, um 10.15 Uhr in ORF 2 mit der Dokumentation "Advent- und Weihnachtsbrauchtum in Österreich" bekannten und weniger bekannten Bräuchen: In Österreich hat sich gerade im Advent Brauchtum erhalten, das über alle Bundesländergrenzen hinweg gepflegt wird, wie die zahllosen Nikolo-und Krampus-Feiern. Aber es gibt auch Traditionen, die nur aus wenigen Regionen bekannt sind, so zum Beispiel das "frisch und g'sund schlagen", das zu Weihnachten im Salzburger Lungau praktiziert wird. In Oberösterreich hat es eine besondere Bewandtnis mit dem "Frauentragen", in der Steiermark ist das "Lösseln" ein beliebter Zeitvertreib, und "Zeltn backen" ist nicht nur in Tirol ein genussbringender Brauch in der kalten Jahreszeit. Peter Stromberger und Alexander Harisch haben sich für ihre Dokumentation vor allem in Westösterreich umgesehen, blicken hinter interessante Dorfkulissen und berichten in stimmungsvollen Bildern über besondere regionale Rituale und Traditionen aus der stillsten Zeit des Jahres.

Am dritten Adventsonntag, dem 15. Dezember, stattet "Adventzeit mit Harry Prünster" um 16.05 Uhr in ORF 2 dem Adventmarkt in Radstadt einen Besuch ab, und Maggie Entenfellner reist in einer neuen Ausgabe von "Zurück zur Natur" um 17.05 Uhr ins malerische Steyrtal, wo sie unter anderem auch das faszinierende Krippenmuseum in Steinbach besucht. Nach Tirol geht es am vierten Advent, dem 22. Dezember, um 16.05 Uhr in ORF 2: Dann stehen Tiroler Krippen im Mittelpunkt einer neuen Ausgabe von "Magische Weihnachten". Die Sendung gibt Einblick in Tiroler Weihnachtsbräuche und möchte die Zuseherinnen und Zuseher auf ihre eigenen "Magischen Weihnachten" einstimmen.

Lachen im Advent: Beste Unterhaltung in der Vorweihnachtszeit

Zu Weihnachten beschenkt man seine Liebsten. Unser guter Kaiser bildet da keine Ausnahme. Und weil sein Herz so groß ist wie sein Reich, beschert er seinem Publikum seine glanzvolle Anwesenheit und viele besondere Gäste. Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) lädt am Freitag, dem 13. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF eins zu einer besinnlich-heiteren und festlichen Audienz mitten im Advent. Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) hat an den österreichischen Hof geladen: Nina Hagen wird sich die Ehre geben, die Sportfreunde Stiller präsentieren ein neues Lied. Mit Jonas Kaufmann kommt der derzeit wohl beste Tenor der Welt zu unserem Kaiser, und Bully Herbig wird den Allerhöchsten bestimmt zum Lachen bringen.

Im verschneiten München spielt "Mord in bester Gesellschaft - In Teufels Küche" am 11. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2: Psychiater Dr. Wendelin Winter (Fritz Wepper) und Tochter Alexandra (Sophie Wepper) blicken diesmal in die Abgründe von Spitzenköchen und Drogenkurieren. In weiteren Rollen dieser neuen ORF/ARD-Episode spielen u. a. Aglaia Szyszkowitz, Theresa Underberg, Wayne Carpendale, Rudy Ruggiero und Oliver Nägele. Regie führte Hajo Gies nach einem Drehbuch von Stefan Cantz und Jan Hinter. Weihnachtlich und besinnlich - auf seine Art -gibt sich Mundl alias Karl Merkatz am 13. Dezember: Um 22.45 Uhr feiert "Ein echter Wiener geht nicht unter" in ORF eins seine ganz spezielle "Stille Nacht".

"Weihnachten ... ohne mich, mein Schatz!": Eigentlich sollte es doch das Fest der Liebe und des Friedens sein, doch von einer stillen Nacht sind Jutta Speidel und Henry Hübchen am Mittwoch, dem 18. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 weit entfernt. Denn für das alte Ehepaar steht der Heilige Abend unter gar keinem guten Stern, geraten sich die beiden doch sogar so sehr in die Haare, dass es in der gleichnamigen Komödie schließlich ganz klar heißt: "Weihnachten ... ohne mich, mein Schatz!". Neben Speidel und Hübchen sind in weiteren Rollen u. a. Gesine Cukrowski, Angela Roy, Stephan Kampwirth und Edgar Bessen zu sehen. Regie führte Dennis Satin nach einem Drehbuch von T. O. Walendy, Nikola Bock und Gabriele Kreis.

Und auch in der "MA 2412" weihnachtet es sehr - am 20. Dezember, um 23.40 Uhr in ORF eins: Ing. Breitfuß müht sich vergeblich, das Geschenk für seine Frau ordentlich zu verpacken. Weber träumt von einem Urlaub in Bali und die Knackal erhält ein Riesenpaket, dessen Inhalt sie aber doch nicht ganz zufriedenzustellen vermag. Zuvor - um 21.20 Uhr - fegen noch "Die Abstauber" durch ORF eins: Im vorweihnachtlichen Schneegestöber nimmt Carmen - gespielt von Ursula Strauss - den schwer angeschlagenen Chris (Misel Maticevic) zu sich nach Hause, nachdem dieser in seiner Bank ungerechtfertigt zum Großbetrüger gemacht wurde. Zwischen der Putzfrau und dem erfolgsverwöhnten Star-Anlageberater entwickelt sich eine romantische Liebesgeschichte.

Kochen im Advent: Weihnachtliche Rezepte in "Frisch gekocht"

Rechtzeitig zu den Feiertagen, zeigt sich "Frisch gekocht" von seiner süßen Seite - und Andi und Alex präsentieren ihre besten Weihnachtsrezepte. Noch bis 12. Dezember gibt es von Montag bis Donnerstag ein Wiedersehen mit den süßen Versuchungen von Patissiere Eveline Wild. Und jeweils am Freitag präsentieren Andi und Alex ein aktuelles Weihnachtsmenü. Vom 16. bis 19. Dezember stehen die "Frisch gekocht"-Ausgaben mit den besten Weihnachtsrezepten der vergangenen Staffeln auf dem Programm.

Die Adventschwerpunkte in ORF III - Moderatoren lesen Weihnachtsgeschichten und ein ganzer Tag im Adventgewand

ORF-III-Moderatoren lesen Weihnachtsgeschichten: Etwas ganz Besonderes haben sich die Redakteure der "Kultur Heute"-Sendung für die Adventzeit einfallen lassen. Zwischen 16. und 23. Dezember nehmen sich alle ORF-III-Moderatorinnen und -Moderatoren der guten alten Tradition des Geschichtenlesens an und präsentieren jeweils um 19.50 Uhr, im Vorfeld zur werktäglichen "Kultur Heute"-Sendung, eine Weihnachtsgeschichte. Am 16. Dezember liest "Aus dem Rahmen"-Moderator Karl Hohenlohe Erich Kästners "Felix holt den Senf", am 17. Dezember liest ORF-III-Chefredakteur und "60 Minuten.Politik"-Host Christoph Takacs Alfred Komareks "Der gefallene Weihnachtsengel". Heinz Sichrovsky, Gastgeber von "erLesen", liest am 18. Dezember Heinrich Bölls "Nicht nur zur Weihnachtszeit". "Kultur Heute"-Moderator Peter Fässlacher liest am 19. Dezember Loriots "Advent-Gedicht", seine Komoderatorin Ani Gülgün Mayr fragt am 20. Dezember "Gibt es einen Weihnachtsstern?". Zum Abschluss liest "KulturWerk"-Moderatorin Barbara Rett Hermann Hesses "Nach der Weihnacht".

Mit "Cultus" durch die Feiertage: In 26 Kurzdokumentationen nimmt die ORF-III-Kurzdokureihe "Cultus" informativ und kurzweilig die kirchlichen Feiertage in Österreich in den Blick, erklärt Herkunft und Bedeutung und geht der Frage nach der Aktualität des Feiertages nach. Am 1. Dezember informiert "Cultus" über den ersten Adventsonntag (18.20 Uhr), am 8. Dezember über Mariä Empfängnis (15.55 Uhr), am 24., 25. und Dezember beleuchtet "Cultus" den Heiligen Abend sowie Christtag und Stephanitag (jeweils 20.00 Uhr).

Adventzeit in den Bundesländern: Wenn es um Advent- und Weihnachtsbrauchtum geht, halten die österreichischen Bundesländer ein wahres Füllhorn an Schätzen bereit. ORF III wirft in der Adventzeit insbesondere im Rahmen seiner Vorabendsendungen einen Blick in jene Gegenden, wo der Dezember tatsächlich noch die feierliche Wartezeit auf die Wiederkehr des Herrn ist. Mit dem Zweiteiler "Weihnachten im Pongau" (7. Dezember, 18.45 Uhr, und 14. Dezember, 18.35 Uhr) macht sich Sepp Forcher, der seine Jugendjahre im Pongau verbracht hat, selbst ein Weihnachtsgeschenk. Die weihnachtliche Wanderung beginnt in Werfen, führt durch den ganzen Pongau und endet in Wagrain, dem Ort, in dessen Friedhof der Textdichter des Liedes "Stille Nacht", Joseph Mohr, begraben liegt. Auf die Reise begibt sich auch die Reihe "Schlemmerreise Weihnachten" am 18. und 19. Dezember. Die Reihe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Weihnachtsbräuche und kulinarische Köstlichkeiten der "stillen Zeit" aus den verschiedensten Regionen Bayerns und Österreichs vorzustellen: "Vom Chiemgau nach Bad Tölz" und "Von Kärnten in die Steiermark" (Mittwoch, 18. Dezember, 18.46 bzw. 19.20 Uhr), "Vom Ausseerland nach Salzburg" (Donnerstag, 19. Dezember, 18.50 Uhr). Am Donnerstag, dem 19. Dezember, führt die Dokumentation "Tiroler Bergweihnacht" um 19.20 Uhr ins vorweihnachtliche Tirol. Zabine Kapfinger begleitet durch die Sendung, die in eindrucksvollen Bildern vom Bergadvent in Thierbach (Tirol), der Urheimat der Schauspielerfamilie Hörbiger berichtet.

Ein ganzer Tag im Adventgewand: Samstag, der 21. Dezember, steht bei ORF III ganz im Zeichen vorweihnachtlicher Festtagsstimmung. Vormittags blicken "Bregenzer Advent" (11.05 Uhr) und "Advent in der Bregenzer Altstadt" (11.55 Uhr) nach Vorarlberg, wo das Weihnachtsmärktle mit seinen Glasbläsern, Krippenbauern, Holzschnitzern und Kerzenziehern in der idyllischen Oberstadt ein ganz besonderes Flair ausstrahlt und Chöre und Musikgruppen stimmungsvoll musizieren. Um 12.35 Uhr spürt der Film "Der Lärm der stillsten Zeit" den Widersprüchen im Advent nach; der stille Advent im Kloster St. Peter in Salzburg wird den den geschäftigen Weihnachtsvorbereitungen rund um das Kaufhaus Oberpollinger in München gegenübergestellt. "Das stille Fest - damals und heute" nimmt ab 13.45 Uhr die Adventtraditionen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie in den Fokus und zeigt die Fischerprozession in Kroatien, Glöckler-Umzüge, das Krampus-Treiben vor allem in Tirol oder die Feiern der Bergleute in der Salzgemeinde Hallstatt. Abgerundet wird die Sammlung österreichischen Adventbrauchtums mit der Dokumentation "Advent- und Weihnachtsbrauchtum in Österreich" um 17.30 Uhr, die ihren Blick nach Westösterreich richtet und in stimmungsvollen Bildern über Rituale und Traditionen der stillsten Zeit des Jahres berichtet.

Zahlreiche dieser Programme sind auch in der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand abrufbar.

