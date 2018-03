FP-Gudenus zu Mahü: Kunden erfolgreich vertrieben, dafür staut Durchzugsverkehr in den Nebenstraßen

Verkehrszählung belegt nur erneut das Scheitern des sündteuren, grünen Prestige-Projekts

Wien (OTS/fpd) - "Vassilakou versucht die ausbleibenden Kunden und die damit verbundenen dramatischen Umsatzrückgänge für die Geschäftsleute in und um die Mariahilfer Straße positiv als Verkehrsrückgang zu verkaufen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Der Durchzugsverkehr sei in Wahrheit gleich geblieben und nur etwa auf die Gumpendorferstraße, die Neustiftgasse oder noch großräumiger ausgewichen. Zusätzlich würden kleine Gässchen wie die Stollgasse in Neubau und die Hugo-Wolf-Gasse in Mariahilf massiv belastet.

Gudenus: "Das Desaster-Projekt, das außer von ein paar grünen Fundamentalisten, von niemandem gutgeheißen wird, hat wirtschaftlich bereits jetzt einen Schaden in der Höhe von mindestens 25 Millionen Euro verursacht. Das gezielt provozierte Verkehrschaos in den umliegenden Bereichen hat zu drastisch gestiegener Lärm-, Abgas- und Feinstaubbelastung geführt. Das grüne Prestige-Projekt muss rasch gestoppt werden. Eine Befragung mit klaren Ja/Nein-Fragen muss noch heuer kommen! Dann drehen die Bürger diesen Wahnsinn, wie alle Umfragen belegen, ohnehin ab!" (Schluss)

