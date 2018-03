Grüne Wien/Maresch: Verkehrszählung rund um Mariahilferstraße zeigt: Verkehrsberuhigung wirkt

Wien (OTS) - "Die verkehrsberuhigenden Maßnahmen rund um die Mariahilferstraße wirken, das zeigen die aktuellen Zählungen im 6. und 7. Bezirk", so der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch, anlässlich der heutigen Präsentation der Zahlen. Demnach sind in den Spitzenzeiten, also in der früh und am späteren Nachmittag, der Autoverkehr auf den Radialstraßen im 6. und 7. Bezirk (das sind etwa Lerchenfelder Straße, Neustiftgasse, Burggasse, Westbahnstraße, Mariahilfer Straße, Gumpendorfer Straße) um insgesamt mehr als 2.000 KfZ weniger unterwegs als vor dem Start der verkehrsberuhigten Mariahilferstraße. Das bedeutet einen gesamten Rückgang über alle 45 Zählstellen gerechnet von 13.000 Kfz an den verschiedenen Zähltagen. "Diese Zahlen zeigen, dass die Verkehrsberuhigung auf der Mariahilferstraße in den anrainenden Bezirken mehr Lebensqualität, weniger Lärm und Abgase bringt", betont Maresch.

Es gibt jedoch auch wenige Hotspots, an denen der Autoverkehr zugenommen hat, etwa in der Hugo-Wolf-Gasse im 6. Bezirk und in der Stollgasse im 7. Bezirk. "Dort werden wir gemeinsam mit den Bezirken und den BürgerInnen nach Lösungen suchen, die dort zu weniger Autoverkehr führen", so Maresch. Generell ist festzustellen, dass auch an den Hotspots der Autoverkehr von September auf Oktober zurückgegangen ist, weil AutofahrerInnen ihr Verkehrsverhalten an die geänderten Situationen anpassen. "Aufgabe der rot-grünen Stadtregierung ist es, für mehr Lebensqualität zu durch Verkehrsberuhigung zu sorgen. Die Mariahilferstraße ist seit der Neugestaltung der Kärntnerstraße das größte Projekt dieser Art und zeigt trotz aller Schwierigkeiten, dass mutige Maßnahmen erfolgreich sind", so Maresch abschließend.

