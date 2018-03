GPA-djp: Volle Solidarität mit den von Kündigung bedrohten Beschäftigten des Lenzing Konzerns

Eigentümer und Vorstand sollen offensives Zukunftskonzept mit Alternativen zum angekündigten Beschäftigtenabbau vorlegen

Wien (OTS/ÖGB) - Völlig überraschend kündigte der Lenzing Konzern Mitte November an, dass trotz guter Umsätze bis zu 900 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Das ist nach Angaben des Konzerns nötig, weil der Gewinn hinter den Erwartungen zurück bleibe und auf kolportierte 70 bis 80 Millionen Euro "sinken" werde. ++++

Die Bekanntgabe dieser Massenkündigung erfolgte völlig überraschend, eine Strategie für eine neue Ausrichtung oder Änderungen der Strukturen des Unternehmens dazu gibt es bis heute nicht. "Ein Beschäftigtenabbau dieses Ausmaßes ist unverantwortlich, die Vorgangsweise löste nicht nur im Unternehmen Entsetzen aus und versetzt tausende Beschäftigte in Angst um ihre Zukunft. Die Argumentation des Konzernchefs, das Unternehmen habe eben Fett angesetzt, das jetzt abgebaut werden müsse, ist menschenverachtend und inakzeptabel", kritisiert Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp).

Die Kündigung hunderter Beschäftigter würde außerdem den oberösterreichischen Arbeitsmarkt enorm belasten und zu einem starken Kaufkraftverlust in der Region führen. Der GPA-djp-Bundesvorstand verabschiedete in seiner heutigen Sitzung eine Resolution, in dem Eigentümer und den Vorstand aufgefordert werden, ein offensives Zukunftskonzept vorzulegen und in sozialpartnerschaftlicher Weise, auf Augenhöhe mit dem Betriebsrat, über Alternativen zum angekündigten Beschäftigtenabbau zu verhandeln.

"Wir erwarten, dass der Lenzing Konzern seine Beschäftigten, die mit ihren Leistungen wesentlich zu den Unternehmenserfolgen beitragen, respektiert, sie nicht als reine Kostenfaktoren sieht und die Verantwortung ihnen gegenüber wahrnimmt", so Katzian: "In diesem Sinne erwarten wir auch, dass aktuell ausgeschriebene Arbeitsplätze im Konzern den von der Kündigung bedrohten ArbeitnehmerInnen angeboten werden - ein Konzern mit einem kolportierten Gewinn von bis zu 80 Millionen Euro muss sich dafür notwendige Umschulungsmaßnahmen leisten. Volle Solidarität mit den Beschäftigten und den BetriebsrätInnen des Lenzing Konzerns im Kampf gegen den Beschäftigtenabbau mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln!"

