VP-Juraczka ad Vassilakou: Keine Studie dieser Welt kann ihr Versagen kaschieren

Wien (OTS) - "Keine noch so umfassende Umfrage, Verkehrszählung oder Studie wird es schaffen, das "Modell Vassilakou" zur Neugestaltung der Mariahilfer Straße zu retten. Diese war schlecht vorbereitet, schlecht umgesetzt und wird von der Bevölkerung schlicht und einfach nicht angenommen", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf die heute von Vizebürgermeisterin Vassilakou präsentierten Zahlen.

Manfred Juraczka: "Die betroffenen Anrainer wollen die Letztentscheidung haben und gehen mit dieser Forderung heute auch wieder auf die Straße. Daher fordern wir eine rasche Abstimmung zwischen klaren Alternativen: entweder eine echte Fußgängerzone ohne Buslinie und Radfahrer oder die Mariahilfer Straße in ihrem ursprünglichen Zustand vor der Testphase."

"Es ist zu hoffen, dass die Zahlen nicht von der Mobilitätsagentur erhoben wurden. Und wenn es Maria Vassilakou begrüßt, dass sie mit ihrer Politik 13.509 Autofahrer so sehr schikaniert hat, dass diese großräumig ausweichen müssen, dann mag das ein persönlicher Erfolg in ihrem Weltbild "Autofahrer sind schlechte Menschen" sein. Es ist aber eindeutig eine Niederlage für eine ausgewogene und partnerschaftliche Verkehrspolitik in dieser Stadt", so Juraczka abschließend.

