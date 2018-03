Khol: Sofort wirksame Reformmaßnahmen absolut notwendig!

Pensionsanpassung 2014 fixiert. Nur sofort wirksame Reformmaßnahmen halten Pensionssystem weiter auf sicheren Beinen!

Wien (OTS) - In der heutigen Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates hielt Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Präsident des Österreichischen Seniorenrates und Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, fest:

"Die Pensionsanpassung für 2014 ist fixiert. Alle Pensionen werden mit 1,6 Prozent erhöht. Der Ausgleichszulagenrichtsatz wird als wichtiges Mittel der Armutsbekämpfung um 2,4 Prozent erhöht. Die Seniorinnen und Senioren leisten damit einen nachhaltigen wenn auch schwierigen Beitrag zur finanziellen Sicherung ihrer Heimat -insbesondere des umlagefinanzierten österreichischen Pensionssystems. Für die Jahre ab 2015 ist die volle Teuerungsabgeltung der Pensionen vorgesehen. Die Senioren haben diesen Mehrjahresplan 2012 mit der Regierung vereinbart. Senioren ebenso wie die Bundesregierung halten sich daran. Zudem wurde vereinbart, dass mit der neuen Bundesregierung so rasch als möglich Gespräche zu den weiteren Forderungen des Seniorenrates geführt werden. Insbesondere die Forderung, den ehemaligen Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB, seit 2012 unter dem Namen "Besonderer Pensionistenabsetzbetrag") wieder für alle Pensionisten einzuführen, wird dabei im Mittelpunkt stehen."

Zu den laufenden Regierungsverhandlungen

Zu den laufenden Regierungsverhandlungen hält Khol fest:

"Ohne in den teilweise unnötigen Zahlenstreit einzusteigen, halte ich fest: Ja, es gibt die Notwendigkeit unser umlagefinanziertes Pensionssystem laufend zu pflegen - das heißt laufend anzupassen. In Verhandlung stehen daher selbstverständlich Maßnahmen, die schon ab 2014 in Kraft zu treten haben. Hinzu kommt ein umgehend einzusetzendes Monitoring-Verfahren, das künftig laufend prüft, wie sich die getroffenen Maßnahmen hinsichtlich der nachhaltigen Sicherung des Pensionssystems auswirken und ob der festgelegte Pfad eingehalten wird. Wenn wir 2016 feststellen, dass der Pfad eingehalten wurde, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Stellen wir aber 2016 eine Abweichung von diesem Pfad fest, so sind selbstverständlich zusätzliche Reformschritte zu ergreifen."

