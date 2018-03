Stronach/Dietrich: Mit Frank Stronach in der Regierung wäre Lenzing so nicht passiert

Steuervorteile für Unternehmen, die im Inland investieren!

Wien (OTS) - "Mit Frank Stronach in der Regierung wäre Lenzing so nicht passiert. Denn er verlangt, dass Unternehmen, die ihre Gewinne im Ausland investieren, voll besteuert werden. Wird in Österreich investiert, gibt es Steuervorteile", erklärt die geschäftsführende Team Stronach Klubobfrau Waltraud Dietrich. "Wir müssen dafür sorgen, dass das Geld in unserem Land bleibt, dass hier Arbeitsplätze geschaffen werden!", so Dietrich.

"Wir haben bald 400.000 Arbeitslose - da ist es ein Gebot der Stunde, alles zu unternehmen, um der Wirtschaft den Rücken zu stärken und Reformen einzuleiten, damit dringend nötige Arbeitsplätze geschaffen werden", mahnt Dietrich. Sie fordert die Koalition auf, "endlich die Vorschläge von Frank Stronach umzusetzen. Denn im Gegensatz zu SPÖ und ÖVP hat er für tausende Österreicher Arbeitsplätze geschaffen, statt nur für die eigenen Parteibonzen!"

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at