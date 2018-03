Vereinigte Bühnen Wien - SP-Woller: "Zusatzmittel für Strukturveränderungen"

Neben Betrieb wird auch Orchester gefördert

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Vereinigten Bühnen (VBW)gehören zu den größten Kulturunternehmen der Welt und werden von einer halben Million Menschen besucht. Sie tragen maßgeblich zum Musikstandort Wien bei. Daher ist es wichtig, sie ausreichend auszustatten", betont SPÖ-Gemeinderat Ernst Woller. "Im gestrigen Kulturausschuss wurde die Anhebung der Subvention auf das Niveau von 2008 beschlossen. Diese Mittel sind jedoch zusätzliche Mittel. Kein anderer Kulturbetrieb bekommt deswegen weniger Fördermittel", so Woller.

"In den letzten, wirtschaftlich schwierigen Jahren haben die VBW auf ihre eigenen Rücklagen zurückgegriffen und sie aufgebraucht", führt der SP-Kultursprecher aus.

Verbunden mit den Beschlüssen sei jedoch die Erstellung eines Zukunftskonzepts durch die VBW, das 2014 vorliegen und ab 2016 wirksam werden soll: "Damit wird eine langfristige Reduktion der Subventionsmittel angestrebt. Darüber hinaus ist die Geschäftsführung bemüht, die Kosten in allen Bereichen zu senken, ohne jedoch die Qualität der Aufführungen zu gefährden. Die Stadt nimmt ihre Verantwortung für die Vereinigten Bühnen wahr und sorgt damit dafür, dass das Unternehmen auch weiterhin ein wichtiger internationaler Player am Musiksektor bleibt", so Woller abschließend.

