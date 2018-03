Willi/Hofreiter: Deutsche Autobahnvignette ist antieuropäisch und ungerecht

Grüne wollen Kostenwahrheit im Verkehr

Wien (OTS) - "Die geplante deutsche Autobahnvignette ist zutiefst antieuropäisch. Sie soll nur von ausländischen Autobesitzern bezahlt werden, die inländischen aber verschonen. Mit dem Motto 'wo können wir uns bei EU-Ausländern Geld holen?' stoßen die Koalitionäre ihre europäischen Partner vor den Kopf", kritisieren heute die beiden Grünen Verkehrssprecher von Deutschland und Österreich, Anton Hofreiter und Georg Willi.

Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD will die deutsche Autobahnvignette so konstruieren, dass die Kfz-Steuer für Autobesitzer in Deutschland um den Vignettenpreis gesenkt und damit für Deutsche kostenneutral wird. Aber nur auf den ersten Blick! Denn die Kfz-Steuer hat eine Spreizung von 20 - 600 Euro. Damit kann der Vignettenpreis bei Autobesitzern kleiner und umweltfreundlicher Autos nicht voll gegengerechnet werden. Gewinner sind die Halter größerer Autos. Verlierer sind natürlich alle EU-Ausländer.

"Wir sind überzeugt, dass der Europäische Gerichtshof dem nicht tatenlos zusehen wird. Die Konstruktion ist antieuropäisch, weil die deutsche Autobahnvignette eine 'Ausländervignette' ist. Sie ist plump, weil sie - so wie die österreichische Vignette - nicht zwischen Viel- und Wenigfahrern unterscheidet. Und sie würde eine Kettenreaktion auslösen: Andere EU-Staaten werden sich als Reaktion auch überlegen, wie sie sich Geld bei den 'EU-Ausländern' holen können. Das vergiftet das Klima in Europa" meinen Hofreiter und Willi.

"Wir Grüne treten für mehr Kostenwahrheit im Verkehr ein. Einnahmen von der Straße müssen in die umweltfreundliche Mobilität gesteckt werden - vom Bahnausbau bis zu Radwegenetzen. Wer das nicht tut, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt", schließen Hofreiter und Willi.

