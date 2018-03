Schwimmverband: Entscheidende Akten verschwunden

Vorstandssprecherin Birgit Fürnkranz-Maglock: "Ich decke keinen Selbstbedienungsladen zu."

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe, dass beim Österreichischen Schwimmverband ein entscheidender Ordner mit Rechnungen verschwunden und nicht mehr auffindbar ist.

NEWS konnte diesen Ordner vor wenigen Wochen einsehen und mit NEWS vorliegenden Rechnungen vergleichen. Dabei konnte festgestellt werden, dass diverse Rechnungen grobe Abweichungen von den Originalrechnungen aufwiesen, was auf Rechnungsmanipulationen hinwies.

Eine genaue Analyse kann nun aber nicht mehr erfolgen, da der entscheidende Rechnungsordner in der Geschäftsstelle OSV seit wenigen Tagen nicht mehr auffindbar ist.

Im NEWS-Interview sagt nun die aktuelle Vorstandssprecherin des OSV, Birgit Fürnkranz-Maglock, dass ihr Vertrauen in den früheren Finanzreferenten des OSV "schwer erschüttert" sei. Sie habe den Mann "zwei Mal zum Rücktritt aufgefordert". Nach einem Misstrauensantrag aus Tirol sei dieser Rücktritt auch erfolgt. Maglock: "Der Staatsanwaltschaft haben wir volle Kooperation zugesichert. Ich will, dass alles lückenlos aufgeklärt wird."

Maglock kann sich eine Kandidatur als Präsidentin des OSV am 7. Dezember "nur unter der Bedingung vorstellen, dass alle Vorwürfe aufgearbeitet werden". Aber: "Aktuell sieht es bedauerlicherweise aber nicht so aus, als ob eine Mehrheit im Präsidium den Weg der Aufklärung gehen will." Maglock: "Ich decke keinen Selbstbedienungsladen zu."

Rückfragen & Kontakt:

NEWS

Chefreporter Kurt Kuch

Tel.: 01/21312-1143