ÖVP Wieden/Mariahilf: Lasst die Schleifmühlbrücke offen!

Protestaktion gegen die Sperre einer wichtigen Verkehrsverbindung

Wien (OTS) - "Die Sperre der Schleifmühlbrücke setzt die Lebensqualität der Bewohner des Schleifmühlviertels und weite Teile der unteren Wieden aufs Spiel. Der vierte Bezirk wird regelrecht abgeschnürt, die Verkehrsbelastung in den Bezirk hinein wird deutlich steigen", so ÖVP Wieden BzR Johannes Pasquali, Organisator der heutigen Protestaktion gegen die Sperre der Schleifmühlbrücke.

Nach den Plänen von SPÖ und Grünen soll die Schleifmühlbrücke ab dem Frühjahr 2014 komplett gesperrt werden, ein entsprechender Beschluss gegen die Stimmen der ÖVP wurde im Mariahilfer Bezirksparlament gefast. "Zum damaligen Zeitpunkt war weder von einer Sperre der Nevillebrücke zwischen Mariahilf und Margareten noch von einer Sperre der Mariahilfer Straße die Rede. SPÖ und Grüne ziehen eine Mauer rund um den 6. Bezirk und das ist sicher nicht der Wunsch der Bewohner des Bezirks", ergänzt Gerhard Hammerer, Obmann der ÖVP Mariahilf.

"Laut der Mariahilfer SP-Bezirksvorsteherin Kaufmann war der Bezirksvorsteher der Wieden Plasch in alle Entscheidungen eingebunden. Wenn er jetzt auf einmal auch Kritik an dieser Sperre übt, fragen wir uns, warum er nicht schon bisher ein Veto eingelegt hat. Die ÖVP fordert eine Befragung der Betroffenen bevor die Brücke endgültig gesperrt wird. Noch ist es nicht zu spät", so Pasquali abschließend.

