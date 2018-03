IG Pflanzenschutz: Umweltgruppen werden zur Innovationsbremse

Europäischer Anteil an weltweiter Forschung von 33 auf 7,7 Prozent gesunken

Wien/Ossiach (OTS/IGP) - "Im Sektor Pflanzenschutz werden die Umweltorganisationen immer mehr zu einer Innovationsbremse", kritisierte der Vorsitzende der Industriegruppe Pflanzenschutz Christian Stockmar heute, anlässlich der 54. Pflanzenschutztage der Österreichischen Arbeitsgruppe für integrierten Pflanzenschutz (ÖAIP)in Ossiach. "Zudem neigt die Politik dazu, den Forderungen der Umweltorganisationen vorschnell Folge zu leisten", so Stockmar. Der moderne Pflanzenbau wird aktuell immer kritischer in Frage gestellt. Verkannt wird dabei allzu oft, dass eine effiziente Landwirtschaft die sichere Ernährung der Österreicher überhaupt erst ermöglicht.

Inzwischen sei der europäische Anteil an der weltweiten Forschung im Bereich Pflanzenschutz von 33 Prozent in den 1980ern auf 7,7 Prozent gesunken. "Dies bedeutet weniger neue und moderne Pflanzenschutzmittel für die europäischen Bauern", so Stockmar. "Wurden vor 25 Jahren im Schnitt noch vier neue Mittel pro Jahr zugelassen, so sind es heute nur mehr 1,2. Anstatt auf neue und punktgenau wirkende Mittel zurückgreifen zu können, müssen sich die Bauern mit älteren Mitteln zufrieden geben. Das ist ein Schaden für Landwirtschaft, Umwelt und Konsumenten."

"Zu Beginn dieses Jahres fand eine Debatte über das Bienensterben statt. Diese wurde von den Umweltorganisationen populistisch zugespitzt, es wurden Anschuldigungen erhoben, wonach die sogenannten Neonicotinoide einen großen Anteil daran hätten. Daraufhin wurde der Gebrauch der Neonicotinoide EU-weit für zwei Jahre untersagt, Österreich hat das Verbot im Alleingang noch weiter verschärft. Dabei wurde der Vorwurf, dass Neonicotinoide Schuld am Bienensterben seien, bislang noch nicht empirisch nachgewiesen", sagt der stellvertretende Vorsitzende der Industriegruppe Pflanzenschutz, Martin Schöpfer. "Diese Debatte wurde rein emotional geführt, wobei auf Zahlen und Fakten keine Rücksicht genommen wurde. Hingegen zeigt eine neue Studie der Europäischen Kommission, dass Pflanzenschutzmittel einen wesentlich geringeren Effekt auf Bienenvölker haben, als von diesen Organisationen dargestellt. Laut dieser Studie sind Erkrankungen und Schädlingsbefall die Hauptursache des Bienensterbens. Hingegen liege der Anteil der Pflanzenschutzmittelbei vier Prozent. Damit haben Pflanzenschutzmittel den gleichen Anteil am Bienensterben wie schlechte Wetterbedingungen", so Schöpfer.

Schöpfer betont, dass die Zulassung eines neuen Pflanzenschutzmittels sehr strengen Auflagen unterliegt: "Um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, investieren die Unternehmen zehn Jahre Entwicklungsarbeit und rund 200 Millionen Euro. Ein Drittel davon wird dazu verwendet, etwaige Umweltauswirkungen zu untersuchen. Es ist ein Wahnsinn, wenn die Politik als Spielball der Umweltorganisationen ein Präparat ohne wissenschaftlichen wissenschaftliche Grundlagen verbietet", so Schöpfer, der bekräftigt:

"Österreich muss gegenüber der Europäischen Union begründen, warum es die Neonicotinoide stärker sanktioniert. Da dies noch nicht geschehen ist, gehe ich davon aus, dass die Behörden gar keine Begründung für ihr Vorgehen haben."

Deshalb fordert der Vorsitzende der Industriegruppe Pflanzenschutz, Christian Stockmar, dass von Seiten der Politik in Zukunft die Einhaltung seriöser Rahmenbedingungen gewährleistet wird. "Die österreichische Landwirtschaft ermöglicht es mit modernen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, die Österreicherinnen und Österreicher mit gesunden Lebensmitteln aus der Region zu versorgen. Umweltorganisationen betreiben dagegen Panikmache und versuchen, die Bevölkerung zu verunsichern. Wir wollen eine sachliche Diskussion führen und dem Spiel mit den Ängsten der Konsumenten entgegenwirken. Wir fordern eine Debatte über realistische Zukunftsszenarien und stellen uns gegen das Trugbild einer angeblich heilen Welt ohne Pflanzenschutzmittel. Wir fordern von der Politik ein klares Bekenntnis zu einer modernen Landwirtschaft und in Zukunft eine Garantie, dass sich die Rahmenbedingungen für die Pflanzenschutzmittel nicht mehr über Nacht ändern", hält Stockmar abschließend fest.

Hintergrund:

Die 16 Mitglieder der IG Pflanzenschutz sind die wichtigstenProduzenten und Händler von Pflanzenschutzmitteln in Österreich. Siebeschäftigen rd. 370 Mitarbeiter in Österreich. Den Vorsitz derGruppe hat Dr. Christian Stockmar von Syngenta inne. Stellvertretendstehen ihm DI Martin Schöpfer von Bayer CropScience sowie KR AndreasStöckl von Kwizda Agro zur Seite. Innerhalb der IG Pflanzenschutzbefassen sich Experten mit unterschiedlichen Themenbereichen, so zumBeispiel im Fachausschuss für Ökologie und Technik (FÖT) oder imAusschuss für Haus- und Gartenprodukte (H&G). Die heimischePflanzenschutzmittelbranche erwirtschaftet pro Jahr rund 130 Millionen Euro an Umsatz. Auf europäischer Ebene (EU 27 und EFTA) stehen diesen 130 Millionen etwa 7,5 Milliarden Euro an Umsatz (2011)gegenüber. Das Weltmarktvolumen für Pflanzenschutzmittel beträgt rund36 Milliarden Euro (2012).

