Pühringer will mit Horrorszenarien drastische Einschnitte bei den Pensionen durchdrücken

Linz (OTS) - Der oberösterreichische Landeshauptmann und Finanzverhandler der ÖVP bei den Koalitionsverhandlungen, Josef Pühringer, will bis 2018 bei den Pensionen 8,7 Milliarden Euro einsparen und dafür unter anderem das Frauenpensionsalter vorzeitig anheben. "Die behauptete Budgetlücke von 8,7 Milliarden Euro ist aufgrund der Gutachten der Pensionskommission nicht nachvollziehbar", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. "Mit der Verbreitung solcher Horrorzahlen wollen Pühringer und die ÖVP das staatliche Pensionssystem krankreden, um drastische Pensionsverschlechterungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchzudrücken. Die Arbeiterkammer lehnt eine vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters strikt ab. Sie ist weder notwendig noch sinnvoll", so der AK-Präsident.

Den Horrorszenarien der ÖVP hält die AK Fakten entgegen: Die behauptete Budgetlücke von 8,7 Milliarden Euro ist dem Gutachten 2014 der Pensionskommission nicht zu entnehmen. Im Gegenteil: Es prognostiziert im Vergleich zum Gutachten 2013 für das Jahr 2017 sogar einen um fast 300 Millionen Euro geringeren Pensionsaufwand. Der prognostizierte Budgetzuschuss verändert sich gegenüber dem Gutachten des letzten Jahres für den Zeitraum 2014-2017 gerade um 1,4 Milliarden Euro. Auch das Langfristgutachten der Pensionskommission bis 2028 ergibt keine negativen Abweichungen von den bisherigen Pensionsprognosen sondern in Summe leicht positive.

Der durchschnittliche Anstieg des Pensionsantrittsalters wird von der Pensionskommission bis 2060 mit nur 2,5 Jahren (von 58,3 auf nur 60,8 Jahre) angenommen, ohne dass sie ausführliche Erläuterungen für diese verhaltene Einschätzung liefert. Alleine die Maßnahmen des Gesetzgebers in den letzten Jahren legen jedoch nahe, dass das faktische Pensionsantrittsalter in Zukunft erheblich höher liegen wird. Laut Monitoringbericht des Sozialministeriums ist das faktische Pensionsalter bereinigt um rein demographische Effekte in Zeitraum von 2005 bis 2012 bereits um ein Jahr gestiegen.

Um das faktische Pensionsantrittsalter weiter zu erhöhen, wurde 2103 eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die erst in Zukunft wirken, zum Beispiel die Eindämmung der Invaliditätspensionen durch verstärkte Rehabilitationsbemühungen. Damit sie überhaupt greifen können, müssen aber die entsprechenden Jobs für ältere Arbeitnehmer/-innen vorhanden sein. Dazu müssen die steigende Arbeitslosigkeit entschlossen bekämpft und die Arbeitsbedingungen für Ältere verbessert werden. Gesunde Arbeitsbedingungen, die Vermeidung unnötiger Arbeitsbelastungen und mehr flächendeckende alternsgerechte Arbeitsplätze sind die Voraussetzungen für ein weiteres Ansteigen des faktischen Pensionsantrittsalters.

"Wer das gesetzliche Pensionssystem als unfinanzierbar darstellt und Kürzungen verlangt, arbeitet Banken und Versicherungen in die Hände, die ein Interesse daran haben, die Angst der Bevölkerung um die Pensionen zu schüren, um mit privaten Pensionsversicherungen gute Geschäfte zu machen", kritisiert Kalliauer

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

Tel.: (0732) 6906-2192

walter.sturm @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at