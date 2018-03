STIHL TIMBERSPORTS® gewinnt beim diesjährigen PR-Bild-Award: Fällung des Stuttgarter Fernsehturms bestes Event-Bild 2013

Echt und doch nicht real: Das Foto, das mit einem umgehackten Fernsehturm als Auftaktbild für die STIHL TIMBERSPORTS®-Weltmeisterschaft im Oktober in Stuttgart warb, ist nun mit dem PR-Bild-Award in der Kategorie Event gekürt worden. Vergeben wurde der Preis von der dpa-Tochter news aktuell. Das trickreiche Sieger-Foto zeigt den deutschen Sportholzfäller und WM-Teilnehmer Robert Ebner, wie er mit einer Axt vermeintlich den Stuttgarter Fernsehturm fällt.

Natürlich steht das Wahrzeichen Stuttgarts noch - der deutsche Sportholzfäller Robert Ebner schlägt mit der Axt für das Foto, das nun den PR-Bild-Award 2013 (in der Kategorie Event) von news aktuell gewann, zwar wirklich zu, aber nur in einen Holzblock. Dieser steht am Fuße des echten Fernsehturms und ist diesem in Farbe und Form nachempfunden. In der Flucht und mit der richtigen Entfernung zu dem echten Bauwerk positioniert, ist der Übergang auf dem Foto kaum zu erkennen - und das 216 Meter hohe Monument scheint unter dem Axtschlag zu fallen! Alles geschah ohne bildtechnische Nachbearbeitung.

Mit diesem fotografischen Kniff hat das STIHL TIMBERSPORTS®-Motiv, das die Sportholzfäller-Weltmeisterschaft im Oktober in Stuttgart ankündigte, die Jury überzeugt. Denn von schräg unten aus Bodennähe vom Fotografen Sebastian Marko fotografiert, erhält das Bild einen originellen, dynamisch-verfremdenden Effekt. Das Spiel mit Perspektive und Blickführung zieht den Betrachter geradezu in das Geschehen hinein.

