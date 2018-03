Mückstein zu Polio-Viren: Gesundheitsversorgung in Traiskirchen muss verbessert werden

Grüne: Skandal, dass Flüchtlingslager nicht auf Kinderlähmungsfälle vorbereitet ist

Wien (OTS) - Seit spätestens 19.Oktober weiß man in Österreich, dass in Syrien Kinderlähmung nachgewiesen wurde und die Gefahr besteht, dass Flüchtlinge aus Syrien und den Nachbarländern infiziert sein könnten und somit auch Polio-Viren nach Europa gelangen können. "Die Tatsache, dass man in Traiskirchen trotzdem nicht darauf vorbereitet war, sowohl Flüchtlinge als auch MitarbeiterInnen adäquat zu behandeln bzw. vor Ansteckung zu schützen, ist nicht nachvollziehbar", sagt die Grüne Gesundheitssprecherin Eva Mückstein.

Berichten zufolge sind mittlerweile mehrere Flüchtlinge in Traiskirchen positiv auf Enteroviren getestet worden. Erst zehn Tage nach Auftreten der ersten Polio-Fälle wurden die MitarbeiterInnen darüber informiert wurden, und erst letzte Woche gab es einen Impftermin.

"Das ist ein Skandal", ärgert sich Mückstein und ergänzt: "die bestmögliche Versorgung aller Menschen im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen ist ein Menschenrecht sowohl für die Flüchtlinge als auch für die dort Arbeitenden. Nachlässigkeiten und Verzögerungen bei Impfungen gegen schwere Infektionskrankheiten sind durch nichts zu entschuldigen. Hier muss der Kommunikationsfluss und die präventive Vorsorge dringend evaluiert und verbessert werden. Ein einfaches Zuwarten auf Kosten der Gesundheit von dort arbeitenden und lebenden Menschen ist inakzeptabel."

