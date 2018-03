Raiffeisen in Wien: Freier Eintritt ins Jüdische Museum für Raiffeisenkunden am 1. Dezember

Neue Dauerausstellung, Sonderführungen, Kerzenentzünden zu Chanukka

Wien (OTS) - - Am kommenden 1. Adventsonntag (1.Dezember) können Kunden von Raiffeisen in Wien und jeweils eine Begleitperson bei Vorlage der gültigen Raiffeisen Bankomatkarte beide Standorte des Jüdischen Museums kostenlos besuchen - von 10 bis 18 Uhr (Dorotheergasse 11 und Judenplatz 8, 1010 Wien).

GD Stv. Georg Kraft-Kinz, verantwortlich für die Angebote von Raiffeisen in Wien für Privat- und Gewerbekunden freut sich über dieses Angebot: "Raiffeisen ist es wichtig, das kulturelle Leben und die Begegnung in Wien zu fördern. Deshalb schenken wir Kunden am Raiffeisen-Tag kostbare Momente im Jüdischen Museum Wien."

Neben Führungen durch die neue Dauerausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute" (15 Uhr) und die aktuelle Schau "Euphorie und Unbehagen. Das jüdische Wien und Richard Wagner" (14 Uhr) wird auch dem Chanukkafest, das in diesen Tagen gefeiert wird Raum gegeben. Um 17.30 Uhr steht deshalb auch das festliche Kerzenentzünden zum vierten Tag von Chanukka dieses jüdischen Lichterfestes auf dem Programm.

Ausstellungen mit dem Prädikat "absolut sehenswert"

Am Raiffeisen-Tag stehen vor allem zwei Ausstellungen im Blickpunkt des Interesses. Im Palais Eskeles des Jüdischen Museums in der Dorotheergasse 11 wirft die aktuelle Schau "Euphorie und Unbehagen. Das jüdische Wien und Richard Wagner" einen kritischen Blick auf das widersprüchliche Wirken des Komponisten. Zum einen werden sein musikalisches Schaffen sowie die Idee des Gesamtwerks gewürdigt, zum anderen thematisiert die Ausstellung Richard Wagners Rolle als antisemitische Leitfigur innerhalb des deutschsprachigen Bürgertums.

Den zweiten Anziehungspunkt bildet die neue Dauerausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute". Dem Museum ist es gelungen, dieses extrem komplexe Gebiet auf besonders raffinierte Weise zu inszenieren. Die spannende Zeitreise startet in der Gegenwart, führt über die Shoah in das Wien um 1900 und weiter ins Ghetto des 17. Jahrhunderts und schlussendlich zur mittelalterlichen Judenstadt.

Im Museum am Judenplatz ( Judenplatz 8, 1010 Wien) werden am 1. Dezember um 11 Uhr unter dem Motto "alt&neu" Infos zur sehenswerten Ausgrabung der mittelalterlichen Synagoge und zur Installation "A Good Day" des zeitgenössischen Künstlers Andrew M. Mezvinsky geboten. www.raiffeisenbank.at/raiffeisen-tag

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen in Wien

Öffentlichkeitsarbeit

Peter Wesely

Tel.: 051700 93004

peter.wesely @ raiffeisenbank.at